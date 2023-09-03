https://sputniknews.com.tr/20230903/cumhurbaskani-erdogan-denizde-kaza-geciren-sabanci-ciftini-ziyaret-etti-1075146903.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde kaza geçiren Sabancı çiftini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde kaza geçiren Sabancı çiftini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri İstanbul'da sürdürülen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T17:05+0300
2023-09-03T17:05+0300
2023-09-03T17:05+0300
türkiye
ali sabancı
recep tayyip erdoğan
kaza
vuslat doğan sabancı
yunanistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/03/1075146746_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_2434f68a6352802c79777991edaf5159.jpg
Yunanistan'da kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin, Amerikan Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.Ziyaret kapsamında hastaneye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve çiftin yakınları karşıladı.Çifte "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, doktorlardan durum hakkında bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230831/yogun-bakimda-tedavi-goruyordu-deniz-kazasi-geciren-ali-sabancinin-durumunda-kritik-gelisme--1075068111.html
türkiye
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/03/1075146746_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_0c74c23d84abf235159e8cba4d71fe0b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali sabancı, recep tayyip erdoğan, kaza, vuslat doğan sabancı, yunanistan
ali sabancı, recep tayyip erdoğan, kaza, vuslat doğan sabancı, yunanistan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde kaza geçiren Sabancı çiftini ziyaret etti
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri İstanbul'da sürdürülen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti.
Yunanistan'da kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin, Amerikan Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.
Ziyaret kapsamında hastaneye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve çiftin yakınları karşıladı.
Çifte "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, doktorlardan durum hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.