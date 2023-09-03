https://sputniknews.com.tr/20230903/cumhurbaskani-erdogan-denizde-kaza-geciren-sabanci-ciftini-ziyaret-etti-1075146903.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde kaza geçiren Sabancı çiftini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde kaza geçiren Sabancı çiftini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri İstanbul'da sürdürülen Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve... 03.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-03T17:05+0300

2023-09-03T17:05+0300

2023-09-03T17:05+0300

türkiye

ali sabancı

recep tayyip erdoğan

kaza

vuslat doğan sabancı

yunanistan

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Yunanistan'da kaza geçirdikten sonra ilk olarak Bodrum'a, ardından Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilen Sabancı çiftinin, Amerikan Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor.Ziyaret kapsamında hastaneye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve çiftin yakınları karşıladı.Çifte "Geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, doktorlardan durum hakkında bilgi aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230831/yogun-bakimda-tedavi-goruyordu-deniz-kazasi-geciren-ali-sabancinin-durumunda-kritik-gelisme--1075068111.html

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ali sabancı, recep tayyip erdoğan, kaza, vuslat doğan sabancı, yunanistan