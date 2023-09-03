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Bakan Şimşek: Türkiye'nin geleceği çok parlak
Bakan Şimşek: Türkiye'nin geleceği çok parlak
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TEKNOFEST ziyaretinde, "Ben inanıyorum ki Türkiye'nin geleceği çok parlak. İnşallah katma değeri çok yüksek ürünler üreteceğiz... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansının (AA) 8. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in kapanış törenine katıldı.'Katma değeri çok yüksek ürünler üreterek bazı makro ekonomik sorunlarımızı çok rahat aşacağız'TEKNOFEST'in bir bileşeninin de girişimcilik olduğunu söyleyen Şimşek, şunları kaydetti:
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mehmet şimşek, teknofest

Bakan Şimşek: Türkiye'nin geleceği çok parlak

17:29 03.09.2023
© AA / Osmancan GürdoğanHazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TEKNOFEST ziyaretinde
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TEKNOFEST ziyaretinde - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2023
© AA / Osmancan Gürdoğan
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TEKNOFEST ziyaretinde, "Ben inanıyorum ki Türkiye'nin geleceği çok parlak. İnşallah katma değeri çok yüksek ürünler üreteceğiz ve böylece bazı makro ekonomik sorunlarımızı da çok rahat aşacağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansının (AA) 8. kez global iletişim ortağı olduğu Türkiye'nin en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in kapanış törenine katıldı.

'Katma değeri çok yüksek ürünler üreterek bazı makro ekonomik sorunlarımızı çok rahat aşacağız'

TEKNOFEST'in bir bileşeninin de girişimcilik olduğunu söyleyen Şimşek, şunları kaydetti:
"Merakla başlayıp, bilim, inovasyon ve sonunda da bunu ticarileştirecek girişimcilik ekosistemiyle birleştirmişiz, harika. Üniversiteler, gençler, sanayi, teknoloji var. Bir ekosistemin bütün bileşenleri var. Türkiye'de başarı için bütün ekosistem yerli yerinde. Ben inanıyorum ki Türkiye'nin geleceği çok parlak. İnşallah katma değeri çok yüksek ürünler üreteceğiz ve böylece bazı makro ekonomik sorunlarımızı da çok rahat aşacağız. Bu etkinliklerin getireceği ürünler sayesinde aşacağız çünkü savunma sanayinin geldiği noktayı biliyoruz. Bizim katma değeri yüksek ürünler üretip, cari açığımızı çok yüksek enerji faturasına rağmen kapatmamız gerekiyor. Ben bu etkinliğin bu şölenin bu festivalin bunda katkısının çok büyük olacağına inanıyorum. Türkiye'nin geleceği çok parlak."
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