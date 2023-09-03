https://sputniknews.com.tr/20230903/bakan-bayraktar-israilli-mevkidasi-katz-ile-gorustu-1075150216.html

Bakan Bayraktar, İsrailli mevkidaşı Katz ile görüştü

Bakan Bayraktar, İsrailli mevkidaşı Katz ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İsrail Enerji Bakanı Israel Katz ile telefonda görüştü. Görüşmede, doğalgaz başta olmak üzere enerji... 03.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-03T19:26+0300

2023-09-03T19:26+0300

2023-09-03T19:26+0300

türkiye

bayraktar

türkiye

israil

yisrael katz

israel katz

alparslan bayraktar

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Enerji Bakanı Israel Katz ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti."Görüşmede, doğalgaz başta olmak üzere enerji alanındaki ikili ve bölgesel iş birliği imkanlarını değerlendirdik" diyen Bakan Bayraktar, "Katz’ın yaptığı davet kapsamında en kısa sürede İsrail ziyaretimizi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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