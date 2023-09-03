https://sputniknews.com.tr/20230903/bakan-bayraktar-israilli-mevkidasi-katz-ile-gorustu-1075150216.html
Bakan Bayraktar, İsrailli mevkidaşı Katz ile görüştü
Bakan Bayraktar, İsrailli mevkidaşı Katz ile görüştü
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İsrail Enerji Bakanı Israel Katz ile telefonda görüştü. Görüşmede, doğalgaz başta olmak üzere enerji... 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T19:26+0300
2023-09-03T19:26+0300
2023-09-03T19:26+0300
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israel katz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Enerji Bakanı Israel Katz ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti."Görüşmede, doğalgaz başta olmak üzere enerji alanındaki ikili ve bölgesel iş birliği imkanlarını değerlendirdik" diyen Bakan Bayraktar, "Katz’ın yaptığı davet kapsamında en kısa sürede İsrail ziyaretimizi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
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Bakan Bayraktar, İsrailli mevkidaşı Katz ile görüştü
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İsrail Enerji Bakanı Israel Katz ile telefonda görüştü. Görüşmede, doğalgaz başta olmak üzere enerji alanındaki ikili ve bölgesel iş birliği imkanları ele alındı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Enerji Bakanı Israel Katz ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti.
"Görüşmede, doğalgaz başta olmak üzere enerji alanındaki ikili ve bölgesel iş birliği imkanlarını değerlendirdik" diyen Bakan Bayraktar, "Katz’ın yaptığı davet kapsamında en kısa sürede İsrail ziyaretimizi de gerçekleştirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.