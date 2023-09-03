https://sputniknews.com.tr/20230903/azerbaycanda-52-buyuklugunde-deprem-1075152443.html
Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 03.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-03T22:14+0300
2023-09-03T22:14+0300
2023-09-03T22:14+0300
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asya & pasifik
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deprem
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Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Bakü'nün 190 kilometre doğusunda yer alan Kürdemir ilinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, yerin 52 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin civar illerde de hissedildiği belirtildi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada ise depremle ilgili hasar veya can kaybı bildirilmedi.
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azerbaycan, asya, asya & pasifik, deprem, deprem
azerbaycan, asya, asya & pasifik, deprem, deprem
Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
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Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Bakü'nün 190 kilometre doğusunda yer alan Kürdemir ilinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Açıklamada, yerin 52 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin civar illerde de hissedildiği belirtildi.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada ise depremle ilgili hasar veya can kaybı bildirilmedi.