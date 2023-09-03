https://sputniknews.com.tr/20230903/adalet-bakani-tunc-yeni-9-adliye-ve-2-adli-tip-binasinin-yapim-ihaleleri-icin-tarih-verdi-1075142354.html

Adalet Bakanı Tunç yeni 9 adliye ve 2 adli tıp binasının yapım ihaleleri için tarih verdi

Adalet Bakanı Tunç yeni 9 adliye ve 2 adli tıp binasının yapım ihaleleri için tarih verdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9 yeni adliye ve 2 Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının yapım ihalelerinin, 1 ay içerisinde gerçekleştirileceğini belirtti. 03.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-03T12:02+0300

2023-09-03T12:02+0300

2023-09-03T12:02+0300

türkiye

adliye

adli tıp kurumu

yılmaz tunç

ihale

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Bakan Tunç, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, muhtelif il ve ilçelerde 9 yeni adliye binası ile 2 Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının yapım ihalelerinin, gelecek bir ay içerisinde düzenleneceğini bildirerek, "Deprem bölgemiz başta olmak üzere, değişik il ve ilçelerimizde proje çalışmaları devam eden yeni adliye binalarımızın yapım ihalelerini de kısa süre içerisinde gerçekleştireceğiz" bilgisini verdi.Bakan Tunç'un açıklamasına göre, ihale tarihleri belli olan adliye ve Adli Tıp Grup Başkanlığı binaları şunlar:

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adliye, adli tıp kurumu, yılmaz tunç, ihale