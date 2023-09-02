https://sputniknews.com.tr/20230902/turkiye-bulgaristan-sinirinda-orman-yangini-edirnede-onlem-alindi-1075139914.html
Türkiye-Bulgaristan sınırında orman yangını: Edirne'de önlem alındı
Türkiye-Bulgaristan sınırında orman yangını: Edirne'de önlem alındı
Türkiye- Bulgaristan sınırında çıkan orman yangınının Türkiye tarafına sıçramaması için Edirne'de önlem alındı. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T23:59+0300
2023-09-02T23:59+0300
2023-09-02T23:59+0300
türkiye
yangın
bulgaristan
sınır
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Bulgaristan'da sınır hattındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, Türkiye tarafına yaklaştı.Bulgaristan tarafında devam eden yangına komşu ülke ekipleri müdahale etti. Sınır hattındaki yangının Türkiye tarafına sıçraması ihtimaline karşı bölgede önlem alındı.Edirne'nin sınır köylerinden de görülen yangın için Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazöz ve tankerlerle bölgede hazırda bekliyor.
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bulgaristan
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yangın, bulgaristan, sınır
yangın, bulgaristan, sınır
Türkiye-Bulgaristan sınırında orman yangını: Edirne'de önlem alındı
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Türkiye- Bulgaristan sınırında çıkan orman yangınının Türkiye tarafına sıçramaması için Edirne'de önlem alındı.
Bulgaristan'da sınır hattındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, Türkiye tarafına yaklaştı.
Bulgaristan tarafında devam eden yangına komşu ülke ekipleri müdahale etti. Sınır hattındaki yangının Türkiye tarafına sıçraması ihtimaline karşı bölgede önlem alındı.
Edirne'nin sınır köylerinden de görülen yangın için Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazöz ve tankerlerle bölgede hazırda bekliyor.