https://sputniknews.com.tr/20230902/sivasta-yumurta-buyuklugunde-dolu-yagdi-araclarda-buyuk-hasar-olustu-1075137371.html

Sivas’ta yumurta büyüklüğünde dolu yağdı: 'Gündüz gözüyle hasarın gerçek boyutunu göreceğiz'

Sivas’ta yumurta büyüklüğünde dolu yağdı: 'Gündüz gözüyle hasarın gerçek boyutunu göreceğiz'

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yumurta büyüklüğünde yağan dolu araçlarda ve evlerde hasara neden olurken sokak hayvanlarını telef etti. 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T21:44+0300

2023-09-02T21:44+0300

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türkiye

dolu

dolu yağışı

yumurta

sivas

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Sivas’ın Altınyayla ilçesinde akşam saatlerinde yoğun yağmurun ardından başlayan dolu yağışı ilçeyi felç etti. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu onlarca aracın camlarının kırılmasına neden oldu. Araçların kaportalarında hasar oluştu. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu evlerin çatılarında da hasar oluştururken bir çok sokak hayvanının telef olduğu görüldü. Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut ilçelerinde hasarın büyük olduğunu belirterek, “Ev ve araçlar hasar gördü. Sokak hayvanları telef oldu. Gündüz gözüyle hasarın gerçek boyutunu göreceğiz” dedi. Altınyayla sakinleri bugüne kadar bu kadar etkili bir dolu yağışıyla karşılaşmadıklarını söyledi.

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