https://sputniknews.com.tr/20230902/sivasta-yumurta-buyuklugunde-dolu-yagdi-araclarda-buyuk-hasar-olustu-1075137371.html
Sivas’ta yumurta büyüklüğünde dolu yağdı: 'Gündüz gözüyle hasarın gerçek boyutunu göreceğiz'
Sivas’ta yumurta büyüklüğünde dolu yağdı: 'Gündüz gözüyle hasarın gerçek boyutunu göreceğiz'
Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yumurta büyüklüğünde yağan dolu araçlarda ve evlerde hasara neden olurken sokak hayvanlarını telef etti. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T21:44+0300
2023-09-02T21:44+0300
2023-09-02T21:49+0300
türkiye
dolu
dolu yağışı
yumurta
sivas
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Sivas’ın Altınyayla ilçesinde akşam saatlerinde yoğun yağmurun ardından başlayan dolu yağışı ilçeyi felç etti. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu onlarca aracın camlarının kırılmasına neden oldu. Araçların kaportalarında hasar oluştu. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu evlerin çatılarında da hasar oluştururken bir çok sokak hayvanının telef olduğu görüldü. Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut ilçelerinde hasarın büyük olduğunu belirterek, “Ev ve araçlar hasar gördü. Sokak hayvanları telef oldu. Gündüz gözüyle hasarın gerçek boyutunu göreceğiz” dedi. Altınyayla sakinleri bugüne kadar bu kadar etkili bir dolu yağışıyla karşılaşmadıklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230902/afaddan-17-il-icin-sari-ve-turuncu-kodlu-uyari-1075136240.html
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Sivas’ta yumurta büyüklüğünde dolu yağdı: 'Gündüz gözüyle hasarın gerçek boyutunu göreceğiz'
21:44 02.09.2023 (güncellendi: 21:49 02.09.2023) Abone ol
Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yumurta büyüklüğünde yağan dolu araçlarda ve evlerde hasara neden olurken sokak hayvanlarını telef etti.
Sivas’ın Altınyayla ilçesinde akşam saatlerinde yoğun yağmurun ardından başlayan dolu yağışı ilçeyi felç etti.
Yumurta büyüklüğünde yağan dolu onlarca aracın camlarının kırılmasına neden oldu. Araçların kaportalarında hasar oluştu. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu evlerin çatılarında da hasar oluştururken bir çok sokak hayvanının telef olduğu görüldü.
Altınyayla Belediye Başkanı Sinan Akbulut ilçelerinde hasarın büyük olduğunu belirterek, “Ev ve araçlar hasar gördü. Sokak hayvanları telef oldu. Gündüz gözüyle hasarın gerçek boyutunu göreceğiz” dedi.
Altınyayla sakinleri bugüne kadar bu kadar etkili bir dolu yağışıyla karşılaşmadıklarını söyledi.