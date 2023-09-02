Sivaslı bağlama ve mobilya ustalarından 'ahşap kaplama araba'

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Kendisinin bağlama imalat ustası olduğunu belirten İyidoğan, "Atölyemizde ahşap masalar, sandalyeler yapıyorduk. Bir gün atölyeye gittiğimde Bahattin usta ahşaptan 1903 model bir Amerikan Chrysler yapmıştı. Araba çok hoşuma gidince bende bunun büyüğünü yap binelim dedim. Oda bana bir tane araç al yapalım dedi. Gidip ona uyacak bir araba aldık. Onun da kaporta bölümünü kestik ve bu ahşaptan arabayı yaptık. Yaptığımız araba saz gibi oldu. Saz yapımında kullandığımız ağaçları burada da kullandık. " dedi.