Sivaslı bağlama ve mobilya ustalarından 'ahşap kaplama araba'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye de dahil 40 ülkeden sporcular Moskova’da buluşacak
13:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
G7 ve BRCIS arasındaki farkı tek cümle ile anlattı
14:30
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen Ukraynalı siyasetçi: Ukrayna'nın ölümü artık durdurulamaz
15:00
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı: AB barışı sağlamamaktan gurur duyuyor
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Kırım’dan suya bırakılan mektup İstanbul’da bulundu
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı askerden itiraf: Sivilleri soyup öldürdük
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Norveç, Rusya’da otlayıp geri gelen geyikleri vuruyor
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: Dünyanın en büyük 9 petrol üreticisi ülkenin altısının BRICS üyesi
19:00
1 dk
SESLİ HABER
BRICS Ülkeleri Özel Eğitim Kuruluşları Birliği kuruluyor
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman basını yazdı: Kuzey Akım davasında Ukrayna'yı gösteren şaşırtıcı sayıda iz bulundu
21:00
2 dk
SESLİ HABER
BRICS zirvesi sonrası açıklama: Washington etki alanına girmek istemeyen ülkeler üzerinde baskı kuruyor
22:00
3 dk
SESLİ HABER
Rekor sayıda NATO keşif uçağı görüldü
07:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya’dan uranyum alımını 2 katın üstüne çıkardı
08:00
3 dk
SESLİ HABER
BRICS Zirvesi’nden çıkan sonuç dünyanın gündemine oturdu
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Elon Musk duyurdu: Soros insanlıktan nefret ediyor, dava açıyorum
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı militanlar 23 silah arkadaşını infaz etti
11:00
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye de dahil 40 ülkeden sporcular Moskova’da buluşacak
12:00
1 dk
SESLİ HABER
G7 ve BRCIS arasındaki farkı tek cümle ile anlattı
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen Ukraynalı siyasetçi: Ukrayna'nın ölümü artık durdurulamaz
14:00
3 dk
SESLİ HABER
BRICS Ülkeleri Özel Eğitim Kuruluşları Birliği kuruluyor
15:00
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı: AB barışı sağlamamaktan gurur duyuyor
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı askerden itiraf: Sivilleri soyup öldürdük
17:00
2 dk
SESLİ HABER
BRICS’e Güney Amerika’dan bir katılımcı daha
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Kırım’dan suya bırakılan mektup İstanbul’da bulundu
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: Rusya, Avrupa’nın en büyük ekonomisi oldu
20:00
1 dk
SESLİ HABER
BRICS zirvesi sonrası açıklama: Washington etki alanına girmek istemeyen ülkeler üzerinde baskı kuruyor
21:00
3 dk
SESLİ HABER
Alman basını yazdı: Kuzey Akım davasında Ukrayna'yı gösteren şaşırtıcı sayıda iz bulundu
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Norveç, Rusya’da otlayıp geri gelen geyikleri vuruyor
23:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230902/sivasli-baglama-ve-mobilya-ustalarindan-ahsap-kaplama-araba--1075124607.html
Sivaslı bağlama ve mobilya ustalarından 'ahşap kaplama araba'
Sivaslı bağlama ve mobilya ustalarından 'ahşap kaplama araba'
Sivas'ta bir araya gelen bağlama ve mobilya ustalarının, 33 yaşındaki bir otomobilin kaporta iskeletini ahşapla kapladığı otomobil ilgi odağı oldu. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T10:52+0300
2023-09-02T10:52+0300
multimedya
araba
tahta
saz
usta
mobilya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/02/1075123910_518:0:4159:2048_1920x0_80_0_0_58ef2faeece1a1c624cc44e2ad5d8bb6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/02/1075123910_973:0:3704:2048_1920x0_80_0_0_b32adb0ca0b51759c2651cf522223db2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
araba, фото, tahta, saz, usta, mobilya
araba, фото, tahta, saz, usta, mobilya

Sivaslı bağlama ve mobilya ustalarından 'ahşap kaplama araba'

10:52 02.09.2023
Abone olTelegram
Sivas'ta bir araya gelen bağlama ve mobilya ustalarının, 33 yaşındaki bir otomobilin kaporta iskeletini ahşapla kapladığı otomobil ilgi odağı oldu.
© AFP 2023 / Halife Yalçınkaya

Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bağlama ustası Şentürk İyidoğan ile mobilya ustası Bahattin Okurkan, satın aldıkları 1990 model bir otomobilin kaportasını tamamen söküp aracı ahşapla kapladı.

Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesi&#x27;nde faaliyet gösteren bağlama ustası Şentürk İyidoğan ile mobilya ustası Bahattin Okurkan, satın aldıkları 1990 model bir otomobilin kaportasını tamamen söküp aracı ahşapla kapladı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2023 / Halife Yalçınkaya

Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bağlama ustası Şentürk İyidoğan ile mobilya ustası Bahattin Okurkan, satın aldıkları 1990 model bir otomobilin kaportasını tamamen söküp aracı ahşapla kapladı.

© AFP 2023 / Halife Yalçınkaya

Ustaların el işçiliğinin önemini anlatmak için tasarladıkları ahşaptan yapılan araba ise büyük ilgi gördü.

Ustaların el işçiliğinin önemini anlatmak için tasarladıkları ahşaptan yapılan araba ise büyük ilgi gördü. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2023 / Halife Yalçınkaya

Ustaların el işçiliğinin önemini anlatmak için tasarladıkları ahşaptan yapılan araba ise büyük ilgi gördü.

© AFP 2023 / Halife Yalçınkaya

Saz ustası İyidoğan, gazetecilere, aracı ceviz ve ladin ağacı kullanılarak tasarladıklarını söyledi.

Saz ustası İyidoğan, gazetecilere, aracı ceviz ve ladin ağacı kullanılarak tasarladıklarını söyledi. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2023 / Halife Yalçınkaya

Saz ustası İyidoğan, gazetecilere, aracı ceviz ve ladin ağacı kullanılarak tasarladıklarını söyledi.

© AFP 2023 / Halife Yalçınkaya

Aracın ahşap tasarımını yaklaşık 2,5 yılda tamamladıklarını belirten İyidoğan, otomobili görenlerin büyük bir merakla otomobile baktıklarını ifade etti.

Aracın ahşap tasarımını yaklaşık 2,5 yılda tamamladıklarını belirten İyidoğan, otomobili görenlerin büyük bir merakla otomobile baktıklarını ifade etti. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2023 / Halife Yalçınkaya

Aracın ahşap tasarımını yaklaşık 2,5 yılda tamamladıklarını belirten İyidoğan, otomobili görenlerin büyük bir merakla otomobile baktıklarını ifade etti.

© AFP 2023 / Halife Yalçınkaya

Kendisinin bağlama imalat ustası olduğunu belirten İyidoğan, "Atölyemizde ahşap masalar, sandalyeler yapıyorduk. Bir gün atölyeye gittiğimde Bahattin usta ahşaptan 1903 model bir Amerikan Chrysler yapmıştı. Araba çok hoşuma gidince bende bunun büyüğünü yap binelim dedim. Oda bana bir tane araç al yapalım dedi. Gidip ona uyacak bir araba aldık. Onun da kaporta bölümünü kestik ve bu ahşaptan arabayı yaptık. Yaptığımız araba saz gibi oldu. Saz yapımında kullandığımız ağaçları burada da kullandık. " dedi.

Kendisinin bağlama imalat ustası olduğunu belirten İyidoğan, &quot;Atölyemizde ahşap masalar, sandalyeler yapıyorduk. Bir gün atölyeye gittiğimde Bahattin usta ahşaptan 1903 model bir Amerikan Chrysler yapmıştı. Araba çok hoşuma gidince bende bunun büyüğünü yap binelim dedim. Oda bana bir tane araç al yapalım dedi. Gidip ona uyacak bir araba aldık. Onun da kaporta bölümünü kestik ve bu ahşaptan arabayı yaptık. Yaptığımız araba saz gibi oldu. Saz yapımında kullandığımız ağaçları burada da kullandık. &quot; dedi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2023 / Halife Yalçınkaya

Kendisinin bağlama imalat ustası olduğunu belirten İyidoğan, "Atölyemizde ahşap masalar, sandalyeler yapıyorduk. Bir gün atölyeye gittiğimde Bahattin usta ahşaptan 1903 model bir Amerikan Chrysler yapmıştı. Araba çok hoşuma gidince bende bunun büyüğünü yap binelim dedim. Oda bana bir tane araç al yapalım dedi. Gidip ona uyacak bir araba aldık. Onun da kaporta bölümünü kestik ve bu ahşaptan arabayı yaptık. Yaptığımız araba saz gibi oldu. Saz yapımında kullandığımız ağaçları burada da kullandık. " dedi.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала