Sivaslı bağlama ve mobilya ustalarından 'ahşap kaplama araba'

Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bağlama ustası Şentürk İyidoğan ile mobilya ustası Bahattin Okurkan, satın aldıkları 1990 model bir otomobilin kaportasını tamamen söküp aracı ahşapla kapladı.
Sivas 4 Eylül Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bağlama ustası Şentürk İyidoğan ile mobilya ustası Bahattin Okurkan, satın aldıkları 1990 model bir otomobilin kaportasını tamamen söküp aracı ahşapla kapladı.
Ustaların el işçiliğinin önemini anlatmak için tasarladıkları ahşaptan yapılan araba ise büyük ilgi gördü.
Ustaların el işçiliğinin önemini anlatmak için tasarladıkları ahşaptan yapılan araba ise büyük ilgi gördü.
Saz ustası İyidoğan, gazetecilere, aracı ceviz ve ladin ağacı kullanılarak tasarladıklarını söyledi.
Saz ustası İyidoğan, gazetecilere, aracı ceviz ve ladin ağacı kullanılarak tasarladıklarını söyledi.
Aracın ahşap tasarımını yaklaşık 2,5 yılda tamamladıklarını belirten İyidoğan, otomobili görenlerin büyük bir merakla otomobile baktıklarını ifade etti.
Aracın ahşap tasarımını yaklaşık 2,5 yılda tamamladıklarını belirten İyidoğan, otomobili görenlerin büyük bir merakla otomobile baktıklarını ifade etti.
Kendisinin bağlama imalat ustası olduğunu belirten İyidoğan, "Atölyemizde ahşap masalar, sandalyeler yapıyorduk. Bir gün atölyeye gittiğimde Bahattin usta ahşaptan 1903 model bir Amerikan Chrysler yapmıştı. Araba çok hoşuma gidince bende bunun büyüğünü yap binelim dedim. Oda bana bir tane araç al yapalım dedi. Gidip ona uyacak bir araba aldık. Onun da kaporta bölümünü kestik ve bu ahşaptan arabayı yaptık. Yaptığımız araba saz gibi oldu. Saz yapımında kullandığımız ağaçları burada da kullandık. " dedi.
Kendisinin bağlama imalat ustası olduğunu belirten İyidoğan, "Atölyemizde ahşap masalar, sandalyeler yapıyorduk. Bir gün atölyeye gittiğimde Bahattin usta ahşaptan 1903 model bir Amerikan Chrysler yapmıştı. Araba çok hoşuma gidince bende bunun büyüğünü yap binelim dedim. Oda bana bir tane araç al yapalım dedi. Gidip ona uyacak bir araba aldık. Onun da kaporta bölümünü kestik ve bu ahşaptan arabayı yaptık. Yaptığımız araba saz gibi oldu. Saz yapımında kullandığımız ağaçları burada da kullandık. " dedi.