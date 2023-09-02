https://sputniknews.com.tr/20230902/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-kirim-koprusune-yonelik-iha-saldirisi-engellendi-1075121547.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırısı engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırısı engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız bot aracılığıyla Kırım Köprüsü'ne bir saldırı girişiminde bulunduğunu ve bu botun imha edildiğini duyurdu. 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T01:01+0300

2023-09-02T01:01+0300

2023-09-02T01:20+0300

ukrayna krizi

rusya savunma bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/08/1062102321_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d0e9ec76a0b07161f0a90ec4731a2b4b.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, dün saat 23.15 sularında Ukrayna'nın insansız bot aracılığıyla Kırım Köprüsü'ne bir saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait insansız deniz aracının zamanında Karadeniz'de tespit edilip ve yok edildiği belirtildi.Kırım Köprüsü'nde trafiğin durdurulduğu aktarıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya savunma bakanlığı