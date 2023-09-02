https://sputniknews.com.tr/20230902/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-kirim-koprusune-yonelik-iha-saldirisi-engellendi-1075121547.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırısı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırısı engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız bot aracılığıyla Kırım Köprüsü'ne bir saldırı girişiminde bulunduğunu ve bu botun imha edildiğini duyurdu. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T01:01+0300
2023-09-02T01:01+0300
2023-09-02T01:20+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, dün saat 23.15 sularında Ukrayna'nın insansız bot aracılığıyla Kırım Köprüsü'ne bir saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait insansız deniz aracının zamanında Karadeniz'de tespit edilip ve yok edildiği belirtildi.Kırım Köprüsü'nde trafiğin durdurulduğu aktarıldı.
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rusya savunma bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırısı engellendi
01:01 02.09.2023 (güncellendi: 01:20 02.09.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız bot aracılığıyla Kırım Köprüsü'ne bir saldırı girişiminde bulunduğunu ve bu botun imha edildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, dün saat 23.15 sularında Ukrayna'nın insansız bot aracılığıyla Kırım Köprüsü'ne bir saldırı girişiminde bulunduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'ya ait insansız deniz aracının zamanında Karadeniz'de tespit edilip ve yok edildiği belirtildi.
Kırım Köprüsü'nde trafiğin durdurulduğu aktarıldı.