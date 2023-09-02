https://sputniknews.com.tr/20230902/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinde-ukraynanin-ihali-saldiri-girisimi-onlendi-1075121450.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna'nın İHA'lı saldırı girişimi önlendi
Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna'nın İHA'lı saldırı girişimi önlendi
Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait bir saldırı İHA'sının önlendiğini duyurdu. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T00:38+0300
2023-09-02T00:38+0300
2023-09-02T00:40+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamasında, "1 Eylül'de, Moskova saatiyle yaklaşık olarak 23:00'te Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarına uçak tipi İHA'yla terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin önüne geçildi" ifadelerini kullandı.Ukrayna'ya ait İHA'nın, Belgorod Bölgesi üzerinde önlendiği aktarıldı.
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Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna'nın İHA'lı saldırı girişimi önlendi
00:38 02.09.2023 (güncellendi: 00:40 02.09.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait bir saldırı İHA'sının önlendiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamasında, "1 Eylül'de, Moskova saatiyle yaklaşık olarak 23:00'te Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarına uçak tipi İHA'yla terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin önüne geçildi" ifadelerini kullandı.
Ukrayna'ya ait İHA'nın, Belgorod Bölgesi üzerinde önlendiği aktarıldı.