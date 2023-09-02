https://sputniknews.com.tr/20230902/rusya-disisleri-bakan-lavrov-eylul-ayindaki-bm-genel-kurulu-toplantisinda-konusacak-1075135623.html
Rusya Dışişleri: Bakan Lavrov, eylül ayındaki BM Genel Kurulu toplantısında konuşacak
Rusya Dışişleri: Bakan Lavrov, eylül ayındaki BM Genel Kurulu toplantısında konuşacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov’un 19-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan BM Genel Kurulu'nun genel siyasi tartışma toplantısında... 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T20:11+0300
2023-09-02T20:11+0300
2023-09-02T20:11+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
bm genel kurulu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 19-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan BM Genel Kurulu'nun genel siyasi tartışma toplantısında konuşacak, ayrıca bir dizi ikili toplantıya ve çok taraflı etkinliğe katılacak.Açıklamada, “Sergey Viktoroviç Lavrov, 19-26 Eylül tarihleri arasında yapılacak BM Genel Kurulu’nun genel siyasi tartışma toplantısında konuşma yapacak, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi, BRICS, KGAÖ ve Birleşmiş Milletler Şartını Savunan Dostlar Grubu üzerinden bir dizi ikili toplantıya ve çok taraflı etkinliğe katılacak” ifadelerine yer verildi.BM Genel Kurul toplantısında Rus tarafının ‘bulunduğumuz yılın mart ayında kabul edilen güncellenmiş Rusya Federasyonu Dış Politika Konsepti'nde yer alan ilkeli yaklaşımlarını’ savunacağına dikkat çekilen açıklamada, “BM'nin, tüm devletlerin çıkarlarının güvence altına alınması ve uyumlu hale getirilmesinde merkezi koordinasyon mekanizması olarak rolünün yeniden tesis edilmesini savunacağız. Aynı zamanda Örgütün hükümetler arası yapısının korunması, Şartına sıkı bir şekilde ve titizlikle uyulması için çaba göstermeye devam edeceğiz” vurgusu yapıldı.Oturum sırasında Rus heyetinin ‘benzer düşünen insanlarla birlikte kilit öneme sahip uluslararası konularda bir dizi girişimi teşvik edeceği’ bildirilen açıklamada, “Silahların kontrolü ve silahların yayılmasını önleme mimarisinin güçlendirilmesi, uzayın askerileştirilmesinin önlenmesi, enformasyon alanında evrensel davranış kurallarının oluşturulması ve Nazizmin yüceltilmesine karşı çıkılması gibi önemli alanlarda geleneksel Genel Kurul kararlarının taslaklarını sunacağız” ifadeleri kullanıldı.
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sergey lavrov, rusya, bm genel kurulu
sergey lavrov, rusya, bm genel kurulu
Rusya Dışişleri: Bakan Lavrov, eylül ayındaki BM Genel Kurulu toplantısında konuşacak
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov’un 19-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan BM Genel Kurulu'nun genel siyasi tartışma toplantısında konuşacağını bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 19-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan BM Genel Kurulu'nun genel siyasi tartışma toplantısında konuşacak, ayrıca bir dizi ikili toplantıya ve çok taraflı etkinliğe katılacak.
Açıklamada, “Sergey Viktoroviç Lavrov, 19-26 Eylül tarihleri arasında yapılacak BM Genel Kurulu’nun genel siyasi tartışma toplantısında konuşma yapacak, aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi, BRICS, KGAÖ ve Birleşmiş Milletler Şartını Savunan Dostlar Grubu üzerinden bir dizi ikili toplantıya ve çok taraflı etkinliğe katılacak” ifadelerine yer verildi.
BM Genel Kurul toplantısında Rus tarafının ‘bulunduğumuz yılın mart ayında kabul edilen güncellenmiş Rusya Federasyonu Dış Politika Konsepti'nde yer alan ilkeli yaklaşımlarını’ savunacağına dikkat çekilen açıklamada, “BM'nin, tüm devletlerin çıkarlarının güvence altına alınması ve uyumlu hale getirilmesinde merkezi koordinasyon mekanizması olarak rolünün yeniden tesis edilmesini savunacağız. Aynı zamanda Örgütün hükümetler arası yapısının korunması, Şartına sıkı bir şekilde ve titizlikle uyulması için çaba göstermeye devam edeceğiz” vurgusu yapıldı.
Oturum sırasında Rus heyetinin ‘benzer düşünen insanlarla birlikte kilit öneme sahip uluslararası konularda bir dizi girişimi teşvik edeceği’ bildirilen açıklamada, “Silahların kontrolü ve silahların yayılmasını önleme mimarisinin güçlendirilmesi, uzayın askerileştirilmesinin önlenmesi, enformasyon alanında evrensel davranış kurallarının oluşturulması ve Nazizmin yüceltilmesine karşı çıkılması gibi önemli alanlarda geleneksel Genel Kurul kararlarının taslaklarını sunacağız” ifadeleri kullanıldı.