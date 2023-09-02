Markette arkadaşını korumak isterken bıçaklandı: Hayatını kaybetti

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde alkollü bir şahıs markete girdi.Ardından içeride bilinmeyen sebeple market çalışanlarından biri ile tartışmaya başlayan şüpheli, sinirle marketten ayrıldı.



Bir süre sonra elinde bıçakla geri dönen şüpheli, tartıştığı çalışana doğru yürümeye başladı.



Saldırganı gören çalışan ve müşteriler panikle kaçarken şüpheli kasanın yanına kadar gitti



O sırada saldırgana müdahale edip iş arkadaşını korumaya çalışan diğer çalışan şahıs ise bıçaklı saldırgan tarafından karnından bıçaklandı.



Aldığı darbe sonrası yere düşen market çalışanı ayağa kalkarak dışarı doğru koşmaya başladı.



Bıçaklı saldırgan ise ürünleri dağıtarak marketten kaçtı.



Ağır yaralanan market çalışanı hastanede hayatını kaybetti.



Polis olayla ilgili başlattığı çalışmalar sonucunda saldırganı yakalayarak gözaltına alındı.