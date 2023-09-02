https://sputniknews.com.tr/20230902/kuzey-kore-sari-denize-birkac-seyir-fuzesi-firlatti-1075121724.html
Kuzey Kore, Sarı Deniz'e birkaç seyir füzesi fırlattı
Kuzey Kore, Sarı Deniz'e birkaç seyir füzesi fırlattı
Kuzey Kore'nin Çin ana karası ve Kore Yarımadası arasında bulunan Sarı Deniz'e birkaç seyir füzesi fırlattığı aktarıldı. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T01:40+0300
2023-09-02T01:40+0300
2023-09-02T02:11+0300
dünya
güney kore
kuzey kore
füze
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Güney Kore'nin Yonhap haber ajansına göre Kuzey Kore, Çin ana karası ve Kore Yarımadası arasında bulunan Sarı Deniz'e seyir füzesi fırlattı. Konuyla ilgili fazla bilgi paylaşılmadı.
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güney kore, kuzey kore, füze
güney kore, kuzey kore, füze
Kuzey Kore, Sarı Deniz'e birkaç seyir füzesi fırlattı
01:40 02.09.2023 (güncellendi: 02:11 02.09.2023) Abone ol
Kuzey Kore'nin Çin ana karası ve Kore Yarımadası arasında bulunan Sarı Deniz'e birkaç seyir füzesi fırlattığı aktarıldı.
Güney Kore'nin Yonhap haber ajansına göre Kuzey Kore, Çin ana karası ve Kore Yarımadası arasında bulunan Sarı Deniz'e seyir füzesi fırlattı.
Konuyla ilgili fazla bilgi paylaşılmadı.