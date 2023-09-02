https://sputniknews.com.tr/20230902/kocaelide-saganak-sonrasi-caddeyi-bilinmeyen-bir-nedenle-kopuk-kapladi-1075131669.html

Kocaeli'de sağanak sonrası caddeyi bilinmeyen bir nedenle köpük kapladı

Kocaeli'de sağanak sonrası caddeyi bilinmeyen bir nedenle köpük kapladı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sağanak yağmur sonrası cadde henüz bilinmeyen bir nedenle köpüğe bulandı 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T16:45+0300

2023-09-02T16:45+0300

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yaşam

video

kocaeli

köpük

sağanak

izmit

sağanak yağış

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İzmit ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu.Aniden bastıran yağış sebebiyle sokak ve caddelerde su birikintileri oluşurken, Sanayi Mahallesi Mezbaha Caddesi köpükle kaplandı. Caddede köpük baloncukları oluşurken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Olay anında çevrede bulunan bir mahalle sakini, ''sokak jakuzi gibi köpürmeye başladı'' ifadesini kullandı. Köpüğün sebebi ise henüz bilinmiyor.

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Kocaeli'de sağanak sonrası caddeyi bilinmeyen bir nedenle köpük kapladı Kocaeli'de sağanak sonrası caddeyi bilinmeyen bir nedenle köpük kapladı 2023-09-02T16:45+0300 true PT0M20S

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