https://sputniknews.com.tr/20230902/kocaelide-saganak-sonrasi-caddeyi-bilinmeyen-bir-nedenle-kopuk-kapladi-1075131669.html
Kocaeli'de sağanak sonrası caddeyi bilinmeyen bir nedenle köpük kapladı
Kocaeli'de sağanak sonrası caddeyi bilinmeyen bir nedenle köpük kapladı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sağanak yağmur sonrası cadde henüz bilinmeyen bir nedenle köpüğe bulandı 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T16:45+0300
2023-09-02T16:45+0300
2023-09-02T16:45+0300
yaşam
video
kocaeli
köpük
sağanak
izmit
sağanak yağış
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İzmit ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu.Aniden bastıran yağış sebebiyle sokak ve caddelerde su birikintileri oluşurken, Sanayi Mahallesi Mezbaha Caddesi köpükle kaplandı. Caddede köpük baloncukları oluşurken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Olay anında çevrede bulunan bir mahalle sakini, ''sokak jakuzi gibi köpürmeye başladı'' ifadesini kullandı. Köpüğün sebebi ise henüz bilinmiyor.
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Kocaeli'de sağanak sonrası caddeyi bilinmeyen bir nedenle köpük kapladı
Kocaeli'de sağanak sonrası caddeyi bilinmeyen bir nedenle köpük kapladı
2023-09-02T16:45+0300
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video, kocaeli, köpük, sağanak, izmit, sağanak yağış, видео
video, kocaeli, köpük, sağanak, izmit, sağanak yağış, видео
Kocaeli'de sağanak sonrası caddeyi bilinmeyen bir nedenle köpük kapladı
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sağanak yağmur sonrası cadde henüz bilinmeyen bir nedenle köpüğe bulandı
İzmit ilçesinde sağanak yağmur etkili oldu.
Aniden bastıran yağış sebebiyle sokak ve caddelerde su birikintileri oluşurken, Sanayi Mahallesi Mezbaha Caddesi köpükle kaplandı.
Caddede köpük baloncukları oluşurken, araçlar ilerlemekte zorluk çekti.
Olay anında çevrede bulunan bir mahalle sakini, ''sokak jakuzi gibi köpürmeye başladı'' ifadesini kullandı.
Köpüğün sebebi ise henüz bilinmiyor.