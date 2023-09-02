https://sputniknews.com.tr/20230902/hindistan-gunesi-inceleyecek-uydusunu-uzaya-firlatti-1075130614.html
Hindistan, Güneş’i inceleyecek uydusunu uzaya fırlattı
Hindistan, Güneş’i inceleyecek uydusunu uzaya fırlattı
Hindistan’ın Güneş'i gözlemleyecek Aditya-L1 uydusu, Güneş ve Dünya arasındaki Lagrange noktasına fırlatıldı. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T15:19+0300
2023-09-02T15:19+0300
2023-09-02T15:19+0300
hindistan
uydu
güneş
dünya
lagrange
aditya-l1
dünya
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Hindistan, Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olarak tarihe geçtikten sonra bu defa rotayı Güneş'e çevirdi.Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumundan (ISRO) yapılan açıklamada, Aditya-L1 uzay aracının Güneş’i incelemek üzere yerel saatle 11.50'de Sriharikota Adası'ndaki uzay merkezinden başarılı bir şekilde fırlatıldığı duyuruldu.Aditya-L1’in yolculuğunun 4 ay süreceği, Dünya’dan 1,5 milyon kilometre uzaklaşacağı belirtildi. Uzay aracının yolculuğunu “Lagrange” adı verilen noktada tamamlayacağı aktarıldı.
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Hindistan, Güneş’i inceleyecek uydusunu uzaya fırlattı
Hindistan, Güneş’i inceleyecek uydusunu uzaya fırlattı
2023-09-02T15:19+0300
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feedback.tr@sputniknews.com
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hindistan, uydu, güneş, dünya, lagrange, видео, aditya-l1
hindistan, uydu, güneş, dünya, lagrange, видео, aditya-l1
Hindistan, Güneş’i inceleyecek uydusunu uzaya fırlattı
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Hindistan’ın Güneş'i gözlemleyecek Aditya-L1 uydusu, Güneş ve Dünya arasındaki Lagrange noktasına fırlatıldı.
Hindistan, Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olarak tarihe geçtikten sonra bu defa rotayı Güneş'e çevirdi.
Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumundan (ISRO) yapılan açıklamada, Aditya-L1 uzay aracının Güneş’i incelemek üzere yerel saatle 11.50'de Sriharikota Adası'ndaki uzay merkezinden başarılı bir şekilde fırlatıldığı duyuruldu.
Aditya-L1’in yolculuğunun 4 ay süreceği, Dünya’dan 1,5 milyon kilometre uzaklaşacağı belirtildi.
Uzay aracının yolculuğunu “Lagrange” adı verilen noktada tamamlayacağı aktarıldı.