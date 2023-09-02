https://sputniknews.com.tr/20230902/hindistan-gunesi-inceleyecek-uydusunu-uzaya-firlatti-1075130614.html

Hindistan, Güneş’i inceleyecek uydusunu uzaya fırlattı

Hindistan, Güneş’i inceleyecek uydusunu uzaya fırlattı

Hindistan’ın Güneş'i gözlemleyecek Aditya-L1 uydusu, Güneş ve Dünya arasındaki Lagrange noktasına fırlatıldı. 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T15:19+0300

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hindistan

uydu

güneş

dünya

lagrange

aditya-l1

dünya

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Hindistan, Ay'ın güneyine iniş yapan ilk ülke olarak tarihe geçtikten sonra bu defa rotayı Güneş'e çevirdi.Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumundan (ISRO) yapılan açıklamada, Aditya-L1 uzay aracının Güneş’i incelemek üzere yerel saatle 11.50'de Sriharikota Adası'ndaki uzay merkezinden başarılı bir şekilde fırlatıldığı duyuruldu.Aditya-L1’in yolculuğunun 4 ay süreceği, Dünya’dan 1,5 milyon kilometre uzaklaşacağı belirtildi. Uzay aracının yolculuğunu “Lagrange” adı verilen noktada tamamlayacağı aktarıldı.

hindistan

güneş

lagrange

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hindistan, uydu, güneş, dünya, lagrange, видео, aditya-l1