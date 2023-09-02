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Fransa'da siyah gencin jandarma aracında ölümüne ilişkin soruşturma takipsizlikle sonuçlandı
Fransa'da siyah gencin jandarma aracında ölümüne ilişkin soruşturma takipsizlikle sonuçlandı
Fransa'da 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden siyah genç Adama Traore'nin ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı alındı. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
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Ulusal basındaki habere göre, Paris Adli Mahkemesi, Traore'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verdi.Mahkeme, yapılan farklı otopsi ve bilirkişi raporlarında Traore'nin ölümüne sebebiyet verecek bir şiddet bulgusuna rastlanmadığına hükmetti.Traore'nin ailesinin avukatı Yassine Bouzrou, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, takipsizlik kararına itiraz edeceğini ve kararı temyize götüreceğini belirtti.Olay günü Traore'yi gözaltına alan 3 jandarma, soruşturma kapsamında 2018'den bu yana tanık statüsündeydi.Traore'nin ailesi, oğullarının ölümünden söz konusu 3 jandarmayı sorumlu tutuyor.Adama Traore, 19 Temmuz 2016'da kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında yaşamını yitirmişti.Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda Traore'nin rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği öne sürülmüştü.Ancak Traore'nin doktor müdahalesinden önce jandarma aracında öldüğü ortaya çıkmıştı.
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fransa, siyah, avrupa, paris, mahkeme

Fransa'da siyah gencin jandarma aracında ölümüne ilişkin soruşturma takipsizlikle sonuçlandı

02:19 02.09.2023
© AP Photo / Sylvain PlazyBelçika'nın başkenti Brüksel'de, Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestolara destek vermek için eylem yapan gruptakiler bazı araçları ateşe verdi. Gruba müdahale eden polis bazı kişileri gözaltına aldı.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestolara destek vermek için eylem yapan gruptakiler bazı araçları ateşe verdi. Gruba müdahale eden polis bazı kişileri gözaltına aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2023
© AP Photo / Sylvain Plazy
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Fransa'da 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden siyah genç Adama Traore'nin ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı alındı.
Ulusal basındaki habere göre, Paris Adli Mahkemesi, Traore'nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verdi.
Mahkeme, yapılan farklı otopsi ve bilirkişi raporlarında Traore'nin ölümüne sebebiyet verecek bir şiddet bulgusuna rastlanmadığına hükmetti.
Traore'nin ailesinin avukatı Yassine Bouzrou, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, takipsizlik kararına itiraz edeceğini ve kararı temyize götüreceğini belirtti.
Olay günü Traore'yi gözaltına alan 3 jandarma, soruşturma kapsamında 2018'den bu yana tanık statüsündeydi.
Traore'nin ailesi, oğullarının ölümünden söz konusu 3 jandarmayı sorumlu tutuyor.
Adama Traore, 19 Temmuz 2016'da kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında yaşamını yitirmişti.
Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda Traore'nin rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği öne sürülmüştü.
Ancak Traore'nin doktor müdahalesinden önce jandarma aracında öldüğü ortaya çıkmıştı.
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