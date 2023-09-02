https://sputniknews.com.tr/20230902/erbilde-bir-yaya-ust-gecidinde-patlama-1075122161.html
Erbil'de bir yaya üst geçidinde patlama
Erbil'de bir yaya üst geçidinde patlama
Irak'ın Erbil kentinde bulunan yaya üst geçidinde bir bombanın patladığı, olayda can kaybı veya yaralanan olmadığı bildirildi. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T02:47+0300
2023-09-02T02:47+0300
2023-09-02T02:47+0300
dünya
erbil
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Irak'ın Erbil kentinde bulunan yaya üst geçidinde bir bombanın patladığı, olayda can kaybı veya yaralanan olmadığı bildirildi.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yayımladı.Açıklamada, Erbil'in 60 Metrelik Caddesi'ndeki bir yaya üst geçidinde saat 18.29'da bir bombanın patladığı belirtildi.Olayda maddi hasar dışında bir kayıp yaşanmadığı belirtilen açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
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erbil, ortadoğu, irak, irak, patlama
erbil, ortadoğu, irak, irak, patlama
Erbil'de bir yaya üst geçidinde patlama
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Irak'ın Erbil kentinde bulunan yaya üst geçidinde bir bombanın patladığı, olayda can kaybı veya yaralanan olmadığı bildirildi.
Irak'ın Erbil kentinde bulunan yaya üst geçidinde bir bombanın patladığı, olayda can kaybı veya yaralanan olmadığı bildirildi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, resmi Facebook sayfasından konuya ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, Erbil'in 60 Metrelik Caddesi'ndeki bir yaya üst geçidinde saat 18.29'da bir bombanın patladığı belirtildi.
Olayda maddi hasar dışında bir kayıp yaşanmadığı belirtilen açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.