https://sputniknews.com.tr/20230902/dunyanin-en-buyuk-3d-yaziciyla-insa-edilen-mahallesinde-ilk-ev-acildi-1075123609.html
Dünyanın en büyük 3D yazıcıyla inşa edilen mahallesinde ilk ev açıldı
Dünyanın en büyük 3D yazıcıyla inşa edilen mahallesinde ilk ev açıldı
ABD'nin Texas eyaletinin Georgetown şehrinde dünyanın en büyük 3D yazıcıyla yapılan mahallesinde ilk ev tamamlandı. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T11:17+0300
2023-09-02T11:17+0300
2023-09-02T11:17+0300
video
3d yazıcı
dünya
abd
texas
georgetown
fütüristik
3 boyutlu yazıcı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/02/1075124909_95:0:1140:588_1920x0_80_0_0_e391949e30d7e77e78eb3ab97acc21a6.png
Yazıcı baskısı duvarlarla inşa edilen bu tek katlı konut, Eylül ayı itibarıyla yeni ev sahiplerine teslim edilmesi planlanan yüz konuttan sadece ilki. Fütüristik akımdan ilham alan 3D baskılı evler, bin 500 ila 2 bin100 metrekare arasında değişen boyutlara sahip ve üç ila dört yatak odasını barındırıyor. Tamamen 3D baskılı olan evlerin hem iç hem de dış görünümleri, yeni yapılması planlanan mahalledeki diğer evler için de örnek teşkil ediyor.
texas
georgetown
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/02/1075124909_226:0:1010:588_1920x0_80_0_0_ccc6012ca26546fc656668b2e360e30d.png
Dünyanın en büyük 3D yazıcıyla inşa edilen mahallesinde ilk ev açıldı
Dünyanın en büyük 3D yazıcıyla inşa edilen mahallesinde ilk ev açıldı
2023-09-02T11:17+0300
true
PT1S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
video, 3d yazıcı, abd, texas, видео, georgetown, fütüristik, 3 boyutlu yazıcı
video, 3d yazıcı, abd, texas, видео, georgetown, fütüristik, 3 boyutlu yazıcı
Dünyanın en büyük 3D yazıcıyla inşa edilen mahallesinde ilk ev açıldı
Abone ol
ABD'nin Texas eyaletinin Georgetown şehrinde dünyanın en büyük 3D yazıcıyla yapılan mahallesinde ilk ev tamamlandı.
Yazıcı baskısı duvarlarla inşa edilen bu tek katlı konut, Eylül ayı itibarıyla yeni ev sahiplerine teslim edilmesi planlanan yüz konuttan sadece ilki.
Fütüristik akımdan ilham alan 3D baskılı evler, bin 500 ila 2 bin100 metrekare arasında değişen boyutlara sahip ve üç ila dört yatak odasını barındırıyor.
Tamamen 3D baskılı olan evlerin hem iç hem de dış görünümleri, yeni yapılması planlanan mahalledeki diğer evler için de örnek teşkil ediyor.