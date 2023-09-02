https://sputniknews.com.tr/20230902/dunyanin-en-buyuk-3d-yaziciyla-insa-edilen-mahallesinde-ilk-ev-acildi-1075123609.html

Dünyanın en büyük 3D yazıcıyla inşa edilen mahallesinde ilk ev açıldı

Dünyanın en büyük 3D yazıcıyla inşa edilen mahallesinde ilk ev açıldı

ABD'nin Texas eyaletinin Georgetown şehrinde dünyanın en büyük 3D yazıcıyla yapılan mahallesinde ilk ev tamamlandı. 02.09.2023, Sputnik Türkiye

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video

3d yazıcı

dünya

abd

texas

georgetown

fütüristik

3 boyutlu yazıcı

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Yazıcı baskısı duvarlarla inşa edilen bu tek katlı konut, Eylül ayı itibarıyla yeni ev sahiplerine teslim edilmesi planlanan yüz konuttan sadece ilki. Fütüristik akımdan ilham alan 3D baskılı evler, bin 500 ila 2 bin100 metrekare arasında değişen boyutlara sahip ve üç ila dört yatak odasını barındırıyor. Tamamen 3D baskılı olan evlerin hem iç hem de dış görünümleri, yeni yapılması planlanan mahalledeki diğer evler için de örnek teşkil ediyor.

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Dünyanın en büyük 3D yazıcıyla inşa edilen mahallesinde ilk ev açıldı Dünyanın en büyük 3D yazıcıyla inşa edilen mahallesinde ilk ev açıldı 2023-09-02T11:17+0300 true PT1S

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video, 3d yazıcı, abd, texas, видео, georgetown, fütüristik, 3 boyutlu yazıcı