https://sputniknews.com.tr/20230902/depremin-7ayi-hatayda-enkaz-calismalari-havadan-goruntulendi-1075123145.html
Depremin 7.ayı: Hatay'da enkaz çalışmaları havadan görüntülendi
Depremin 7.ayı: Hatay'da enkaz çalışmaları havadan görüntülendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasar oluşturduğu Hatay’da 46 bin 600 binanın enkazı kaldırıldı. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T10:28+0300
2023-09-02T10:28+0300
2023-09-02T10:28+0300
türkiye
video
hatay
deprem
enkaz
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6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'da ekipler depremin ardından 7 ay sonra enkaz çalışmalarını sürdürüyor. Yıkılması planlanan yıkık ve ağır hasarlı 79 bin 150 binadan 46 bin 600’ünün enkazının kaldırıldığı açıklandı. 6 Şubat depremlerinden bu yana enkazın yüzde 68’inin kaldırıldığı Hatay’da, yılsonuna kadar enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlanması planlanıyor.
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Depremin 7.ayı: Hatay'da enkaz çalışmaları havadan görüntülendi
Depremin 7.ayı: Hatay'da enkaz çalışmaları havadan görüntülendi
2023-09-02T10:28+0300
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video, hatay, deprem, enkaz, видео
video, hatay, deprem, enkaz, видео
Depremin 7.ayı: Hatay'da enkaz çalışmaları havadan görüntülendi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasar oluşturduğu Hatay’da 46 bin 600 binanın enkazı kaldırıldı.
6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay'da ekipler depremin ardından 7 ay sonra enkaz çalışmalarını sürdürüyor.
Yıkılması planlanan yıkık ve ağır hasarlı 79 bin 150 binadan 46 bin 600’ünün enkazının kaldırıldığı açıklandı.
6 Şubat depremlerinden bu yana enkazın yüzde 68’inin kaldırıldığı Hatay’da, yılsonuna kadar enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlanması planlanıyor.