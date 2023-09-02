https://sputniknews.com.tr/20230902/cumhurbaskani-erdogandan-esnaf-ziyareti-45-kilometrelik-mesafe-1-saat-surdu-1075131879.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti: 4.5 kilometrelik mesafe 1 saat sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti: 4.5 kilometrelik mesafe 1 saat sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bir bakkalı ziyaret etti. Üsküdarlılarla sohbet eden Erdoğan'ın çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttığı belirtildi. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T16:31+0300
2023-09-02T16:31+0300
2023-09-02T16:35+0300
politika
recep tayyip erdoğan
kısıklı
vahdettin köşkü
esnaf
ziyaret
üsküdar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/02/1075131722_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96389531cf44b4e2ed961a1496427ae4.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'da bir araya geldiği bölge sakinleriyle sohbet ederken çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttığı açıklandı.Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzergahtaki bir bakkala girdi. İş yerindeki müşteriler ve çevredekilerle sohbet eden Erdoğan, esnafa "Hayırlı kazançlar" diledi.Esnafla ve Üsküdarlılarla fotoğraf çektiren Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı.Anadolu Ajansı, konvoyu sık sık durdurulan Erdoğan'ın Kısıklı'dan Vahdettin Köşkü'ne uzanan 4,5 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 1 saatte katettiği bilgisini paylaştı.
kısıklı
vahdettin köşkü
üsküdar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/02/1075131722_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_e0aa0906c8f51258a89f096f0112627c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
erdoğan esnaf ziyareti, cumhurbaşkanı erdoğan üsküdar, cumhurbaşkanı erdoğan istanbulda nerede oturuyor, cumhurbaşkanı erdoğan esnafı ne zaman ziyaret etti, en son haberler, son dakika haberleri
erdoğan esnaf ziyareti, cumhurbaşkanı erdoğan üsküdar, cumhurbaşkanı erdoğan istanbulda nerede oturuyor, cumhurbaşkanı erdoğan esnafı ne zaman ziyaret etti, en son haberler, son dakika haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti: 4.5 kilometrelik mesafe 1 saat sürdü
16:31 02.09.2023 (güncellendi: 16:35 02.09.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bir bakkalı ziyaret etti. Üsküdarlılarla sohbet eden Erdoğan'ın çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttığı belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'da bir araya geldiği bölge sakinleriyle sohbet ederken çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttığı açıklandı.
Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzergahtaki bir bakkala girdi. İş yerindeki müşteriler ve çevredekilerle sohbet eden Erdoğan, esnafa "Hayırlı kazançlar" diledi.
Esnafla ve Üsküdarlılarla fotoğraf çektiren Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı.
Anadolu Ajansı, konvoyu sık sık durdurulan Erdoğan'ın Kısıklı'dan Vahdettin Köşkü'ne uzanan 4,5 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 1 saatte katettiği bilgisini paylaştı.