https://sputniknews.com.tr/20230902/cumhurbaskani-erdogandan-esnaf-ziyareti-45-kilometrelik-mesafe-1-saat-surdu-1075131879.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti: 4.5 kilometrelik mesafe 1 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaf ziyareti: 4.5 kilometrelik mesafe 1 saat sürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bir bakkalı ziyaret etti. Üsküdarlılarla sohbet eden Erdoğan'ın çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttığı belirtildi. 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T16:31+0300

2023-09-02T16:31+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

kısıklı

vahdettin köşkü

esnaf

ziyaret

üsküdar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar'da bir araya geldiği bölge sakinleriyle sohbet ederken çocuklara oyuncak ve harçlık dağıttığı açıklandı.Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, güzergahtaki bir bakkala girdi. İş yerindeki müşteriler ve çevredekilerle sohbet eden Erdoğan, esnafa "Hayırlı kazançlar" diledi.Esnafla ve Üsküdarlılarla fotoğraf çektiren Erdoğan, çocuklara da oyuncak dağıttı.Anadolu Ajansı, konvoyu sık sık durdurulan Erdoğan'ın Kısıklı'dan Vahdettin Köşkü'ne uzanan 4,5 kilometrelik mesafeyi yaklaşık 1 saatte katettiği bilgisini paylaştı.

kısıklı

vahdettin köşkü

üsküdar

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