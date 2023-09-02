https://sputniknews.com.tr/20230902/cin-basini-kupyanskin-kaybi-zelenskiyin-siyasi-kariyerinin-sonu-olacak-1075134906.html
Çin basını: Kupyansk’ın kaybı, Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sonu olacak
Çin basını: Kupyansk’ın kaybı, Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sonu olacak
Çin’de yayınlanan Guancha.cn sitesinde yer alan bir makaleye göre, Ukrayna ordusunun Kupyansk kentini kaybetmesi ve Rus birliklerin Harkov bölgesinde... 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T19:27+0300
2023-09-02T19:27+0300
2023-09-02T19:27+0300
ukrayna krizi
zaporojye
vladimir zelenskiy
ukrayna krizi
ukrayna
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Chen Feng imzalı yazıda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye'deki karşı taarruzunun başarısızlığının Zelenskiy’in ‘tüm parlaklığını kaybettirdiği’ ifade edildi.Aslında Ukrayna liderini daha da huzursuz eden Kupyansk kentinin de olduğuna dikkat çekilen yazıda, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy’in, Ukrayna ordusunun bu yöndeki zor durumu nedeniyle daha önce bizzat kenti ziyaret ettiği anımsatıldı.“Ülkenin askeri yönetimi, Kupyansk'taki büyük boşluğu göremeyecek kadar aptal değil” ifadelerini kullanan Chen, Rus kuvvetlerinin başarılı bir ilerleyişle Ukrayna ordusunun terk ettiği kanat üzerinden taarruz geliştirebileceklerini ve hatta Harkov'u ele geçirmek üzere Belgorod yönünden gelen birliklerle birleşebileceklerini vurguladı.Yazar, “Bu da Ukrayna için büyük bir siyasi ve askeri felaket olacak. Bu gelişmeyle Zelenskiy'in siyasi kariyeri yerle bir olacak” vurgusunu yaptı.Zelenskiy’in ‘amatör politikacı’ imajına dönebileceğine dikkat çeken yazar, ancak ordunun desteğini kaybetmesinin Ukrayna lideri için ölümcül bir gelişme olacağının altını çizdi.
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zaporojye, vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, ukrayna
zaporojye, vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, ukrayna
Çin basını: Kupyansk’ın kaybı, Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sonu olacak
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Çin’de yayınlanan Guancha.cn sitesinde yer alan bir makaleye göre, Ukrayna ordusunun Kupyansk kentini kaybetmesi ve Rus birliklerin Harkov bölgesinde ilerleyişini sürdürmesi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in siyasi kariyerinin sonu olacak.
Chen Feng imzalı yazıda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye'deki karşı taarruzunun başarısızlığının Zelenskiy’in ‘tüm parlaklığını kaybettirdiği’ ifade edildi.
Aslında Ukrayna liderini daha da huzursuz eden Kupyansk kentinin de olduğuna dikkat çekilen yazıda, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy’in, Ukrayna ordusunun bu yöndeki zor durumu nedeniyle daha önce bizzat kenti ziyaret ettiği anımsatıldı.
“Ülkenin askeri yönetimi, Kupyansk'taki büyük boşluğu göremeyecek kadar aptal değil” ifadelerini kullanan Chen, Rus kuvvetlerinin başarılı bir ilerleyişle Ukrayna ordusunun terk ettiği kanat üzerinden taarruz geliştirebileceklerini ve hatta Harkov'u ele geçirmek üzere Belgorod yönünden gelen birliklerle birleşebileceklerini vurguladı.
Yazar, “Bu da Ukrayna için büyük bir siyasi ve askeri felaket olacak. Bu gelişmeyle Zelenskiy'in siyasi kariyeri yerle bir olacak” vurgusunu yaptı.
Zelenskiy’in ‘amatör politikacı’ imajına dönebileceğine dikkat çeken yazar, ancak ordunun desteğini kaybetmesinin Ukrayna lideri için ölümcül bir gelişme olacağının altını çizdi.