https://sputniknews.com.tr/20230902/cin-basini-kupyanskin-kaybi-zelenskiyin-siyasi-kariyerinin-sonu-olacak-1075134906.html

Çin basını: Kupyansk’ın kaybı, Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sonu olacak

Çin basını: Kupyansk’ın kaybı, Zelenskiy'in siyasi kariyerinin sonu olacak

Çin’de yayınlanan Guancha.cn sitesinde yer alan bir makaleye göre, Ukrayna ordusunun Kupyansk kentini kaybetmesi ve Rus birliklerin Harkov bölgesinde... 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T19:27+0300

2023-09-02T19:27+0300

2023-09-02T19:27+0300

ukrayna krizi

zaporojye

vladimir zelenskiy

ukrayna krizi

ukrayna

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Chen Feng imzalı yazıda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Zaporojye'deki karşı taarruzunun başarısızlığının Zelenskiy’in ‘tüm parlaklığını kaybettirdiği’ ifade edildi.Aslında Ukrayna liderini daha da huzursuz eden Kupyansk kentinin de olduğuna dikkat çekilen yazıda, Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Aleksandr Sırskiy’in, Ukrayna ordusunun bu yöndeki zor durumu nedeniyle daha önce bizzat kenti ziyaret ettiği anımsatıldı.“Ülkenin askeri yönetimi, Kupyansk'taki büyük boşluğu göremeyecek kadar aptal değil” ifadelerini kullanan Chen, Rus kuvvetlerinin başarılı bir ilerleyişle Ukrayna ordusunun terk ettiği kanat üzerinden taarruz geliştirebileceklerini ve hatta Harkov'u ele geçirmek üzere Belgorod yönünden gelen birliklerle birleşebileceklerini vurguladı.Yazar, “Bu da Ukrayna için büyük bir siyasi ve askeri felaket olacak. Bu gelişmeyle Zelenskiy'in siyasi kariyeri yerle bir olacak” vurgusunu yaptı.Zelenskiy’in ‘amatör politikacı’ imajına dönebileceğine dikkat çeken yazar, ancak ordunun desteğini kaybetmesinin Ukrayna lideri için ölümcül bir gelişme olacağının altını çizdi.

zaporojye

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