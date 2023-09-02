https://sputniknews.com.tr/20230902/boluya-sokak-hayvani-birakanlara-5-milyona-kadar-para-cezasi-uygulanacak-1075121136.html
Bolu'ya sokak hayvanı bırakanlara 5 milyona kadar para cezası uygulanacak
Bolu'ya sokak hayvanı bırakanlara 5 milyona kadar para cezası uygulanacak
Bolu Belediye Encümeni'ne, şehir dışından araçlarla kente sokak hayvanı getiren kişi ya da kurumların tespit edilmesi halinde, 1 milyon lira ila 5 milyon lira... 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T00:01+0300
2023-09-02T00:01+0300
2023-09-02T00:01+0300
türkiye
bolu
bolu belediyesi
hayvan
sokak
sokak köpeği
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
saadet partisi
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Bolu Belediye Meclisi'nin 2023 yılı eylül ayı birinci birleşiminde, meclis üyeliğinden istifa eden AK Parti'li Hacer Çınar'ın yerine, açık oyalamayla teftiş ve murakabe komisyonu üye seçimi yapıldı.İmar plan ve tadilat başvurularının, imar komisyonuna havale edilmesinin ardından birim müdürlüklerinden gelen konular görüşüldü.Daha sonra CHP'li meclis üyeleri Mehmet Korkmaz ve Saadet Dişli ile İYİ Parti'li Ahmet Yılmaz'ın sokak hayvanlarına ilişkin önergesi ele alındı.Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bolu'ya çok sayıda hayvan getiriyorlar sağdan soldan. Belediyelerin araçlarıyla bu sokak hayvanlarını bırakıyorlar. Köpekleri bizim mücavir sahamıza bırakıp, kaçıyorlar. Kanunu inceledik. Kanunda buna ilişkin hiçbir hüküm yok. Hayvana kötü muameleye ilişkin hüküm ve cezalar var. Ama bir yere toplu hayvan bırakmanın cezası yok" ifadelerini kullandı.Özcan, bu konuda caydırıcı olmak istedikleri için 1 milyon liradan, 5 milyon liraya kadar ceza kesme yetkisi istediklerini vurguladı.Yapılan oylamada Belediye Encümenine, "sokak hayvanlarını toplu şekilde şehir dışından Bolu'ya getirip bırakan kişi ve kurumlara, 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar para cezası verme yetkisi"ni kapsayan önerge oy birliğiyle kabul edildi.Toplantıda Bolu Belediyesi atık su bedellerine ilişkin meclis üyelerine bilgi de veren Özcan, bu konuda kayıp ve kaçakları büyük ölçüde engellediklerini vurguladı.
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bolu, bolu belediyesi, hayvan, sokak, sokak köpeği, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), saadet partisi
bolu, bolu belediyesi, hayvan, sokak, sokak köpeği, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), saadet partisi
Bolu'ya sokak hayvanı bırakanlara 5 milyona kadar para cezası uygulanacak
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Bolu Belediye Encümeni'ne, şehir dışından araçlarla kente sokak hayvanı getiren kişi ya da kurumların tespit edilmesi halinde, 1 milyon lira ila 5 milyon lira arasında para cezası kesme yetkisi verildi.
Bolu Belediye Meclisi'nin 2023 yılı eylül ayı birinci birleşiminde, meclis üyeliğinden istifa eden AK Parti'li Hacer Çınar'ın yerine, açık oyalamayla teftiş ve murakabe komisyonu üye seçimi yapıldı.
İmar plan ve tadilat başvurularının, imar komisyonuna havale edilmesinin ardından birim müdürlüklerinden gelen konular görüşüldü.
Daha sonra CHP'li meclis üyeleri Mehmet Korkmaz ve Saadet Dişli ile İYİ Parti'li Ahmet Yılmaz'ın sokak hayvanlarına ilişkin önergesi ele alındı.
Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bolu'ya çok sayıda hayvan getiriyorlar sağdan soldan. Belediyelerin araçlarıyla bu sokak hayvanlarını bırakıyorlar. Köpekleri bizim mücavir sahamıza bırakıp, kaçıyorlar. Kanunu inceledik. Kanunda buna ilişkin hiçbir hüküm yok. Hayvana kötü muameleye ilişkin hüküm ve cezalar var. Ama bir yere toplu hayvan bırakmanın cezası yok" ifadelerini kullandı.
Özcan, bu konuda caydırıcı olmak istedikleri için 1 milyon liradan, 5 milyon liraya kadar ceza kesme yetkisi istediklerini vurguladı.
Yapılan oylamada Belediye Encümenine, "sokak hayvanlarını toplu şekilde şehir dışından Bolu'ya getirip bırakan kişi ve kurumlara, 1 milyon liradan 5 milyon liraya kadar para cezası verme yetkisi"ni kapsayan önerge oy birliğiyle kabul edildi.
Toplantıda Bolu Belediyesi atık su bedellerine ilişkin meclis üyelerine bilgi de veren Özcan, bu konuda kayıp ve kaçakları büyük ölçüde engellediklerini vurguladı.