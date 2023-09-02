https://sputniknews.com.tr/20230902/belarustaki-kgao-tatbikatinda-yasadisi-olusuma-karsi-koruma-yontemleri-pekistirildi-1075138340.html
Belarus'taki KGAÖ tatbikatında yasadışı oluşuma karşı koruma yöntemleri pekiştirildi
Belarus'taki KGAÖ tatbikatında yasadışı oluşuma karşı koruma yöntemleri pekiştirildi
Belarus Savunma Bakanlığı, KGAÖ’nün Brest kentindeki poligonda düzenlediği ‘Savaş Kardeşliği 2023’ adlı stratejik tatbikat kapsamında yasadışı oluşuma karşı... 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T22:41+0300
2023-09-02T22:41+0300
2023-09-02T22:41+0300
dünya
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
kgaö
belarus
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tatbikat
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Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Belarus’un Brest kentindeki poligonda düzenlediği ‘Savaş Kardeşliği 2023’ adlı stratejik tatbikat kapsamında ‘yasadışı silahlı oluşumun sızmasının önlenmesi ve düşmanın yok edilmesine yönelik’ taktik yöntemleri üzerinde duruldu.Askerlerin ‘hafif silahlardan, portatif tanksavar roketatarlardan ve otomatik bomba fırlatıcılarından açtığı ateşle göreceli düşmanı yenilgiye uğrattığına’ dikkat çekilen açıklamada, ‘ardından düşmanın araçlarının tanksavar füze sistemleri ile imha edildiği’ vurgulandı.KGAÖ’nün dün başlayan ‘Savaş Kardeşliği 2023’ adlı stratejik tatbikatı 6 Eylül’e kadar devam edecek. Belarus’un Brest şehrinde dün gerçekleşen açılış törenine Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan askerler katıldı. ‘Savaş Kardeşliği 2023’ tatbikatına 2 bin 500’ün üzerinde asker ile 500 adet silah ve teçhizat katılıyor.
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kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kgaö, belarus, rusya, tatbikat
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kgaö, belarus, rusya, tatbikat
Belarus'taki KGAÖ tatbikatında yasadışı oluşuma karşı koruma yöntemleri pekiştirildi
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Belarus Savunma Bakanlığı, KGAÖ’nün Brest kentindeki poligonda düzenlediği ‘Savaş Kardeşliği 2023’ adlı stratejik tatbikat kapsamında yasadışı oluşuma karşı koruma yöntemlerinin pekiştirildiğini bildirdi.
Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Belarus’un Brest kentindeki poligonda düzenlediği ‘Savaş Kardeşliği 2023’ adlı stratejik tatbikat kapsamında ‘yasadışı silahlı oluşumun sızmasının önlenmesi ve düşmanın yok edilmesine yönelik’ taktik yöntemleri üzerinde duruldu.
Askerlerin ‘hafif silahlardan, portatif tanksavar roketatarlardan ve otomatik bomba fırlatıcılarından açtığı ateşle göreceli düşmanı yenilgiye uğrattığına’ dikkat çekilen açıklamada, ‘ardından düşmanın araçlarının tanksavar füze sistemleri ile imha edildiği’ vurgulandı.
KGAÖ’nün dün başlayan ‘Savaş Kardeşliği 2023’ adlı stratejik tatbikatı 6 Eylül’e kadar devam edecek. Belarus’un Brest şehrinde dün gerçekleşen açılış törenine Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan askerler katıldı. ‘Savaş Kardeşliği 2023’ tatbikatına 2 bin 500’ün üzerinde asker ile 500 adet silah ve teçhizat katılıyor.