https://sputniknews.com.tr/20230902/belarustaki-kgao-tatbikatinda-yasadisi-olusuma-karsi-koruma-yontemleri-pekistirildi-1075138340.html

Belarus'taki KGAÖ tatbikatında yasadışı oluşuma karşı koruma yöntemleri pekiştirildi

Belarus'taki KGAÖ tatbikatında yasadışı oluşuma karşı koruma yöntemleri pekiştirildi

Belarus Savunma Bakanlığı, KGAÖ’nün Brest kentindeki poligonda düzenlediği ‘Savaş Kardeşliği 2023’ adlı stratejik tatbikat kapsamında yasadışı oluşuma karşı... 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T22:41+0300

2023-09-02T22:41+0300

2023-09-02T22:41+0300

dünya

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

kgaö

belarus

rusya

tatbikat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/02/1075138180_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bdf8c27c562a8ce2565818c4cbad16ed.jpg

Belarus Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Belarus’un Brest kentindeki poligonda düzenlediği ‘Savaş Kardeşliği 2023’ adlı stratejik tatbikat kapsamında ‘yasadışı silahlı oluşumun sızmasının önlenmesi ve düşmanın yok edilmesine yönelik’ taktik yöntemleri üzerinde duruldu.Askerlerin ‘hafif silahlardan, portatif tanksavar roketatarlardan ve otomatik bomba fırlatıcılarından açtığı ateşle göreceli düşmanı yenilgiye uğrattığına’ dikkat çekilen açıklamada, ‘ardından düşmanın araçlarının tanksavar füze sistemleri ile imha edildiği’ vurgulandı.KGAÖ’nün dün başlayan ‘Savaş Kardeşliği 2023’ adlı stratejik tatbikatı 6 Eylül’e kadar devam edecek. Belarus’un Brest şehrinde dün gerçekleşen açılış törenine Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’dan askerler katıldı. ‘Savaş Kardeşliği 2023’ tatbikatına 2 bin 500’ün üzerinde asker ile 500 adet silah ve teçhizat katılıyor.

belarus

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kgaö, belarus, rusya, tatbikat