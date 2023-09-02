Bakan Tekin: 81 il içerisinde sadece Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bizi zor durumda bırakıyor

"Aynı rakam öğretmen sayısı için de geçerli. 2002-2003 eğitim öğretim yılında 6 bin 468 öğretmenimiz vardı, şimdi ise 13 bin 135 öğretmenimiz var. Bu önemli. Ortalama bir Batı ülkesinde eğitim öğretimle ilgili istatistiklerde, göstergelerde bu türden büyük değişiklikler devrim olarak nitelendirilir. Biz çok fazla içinde yaşadığımız için bunun farkında değiliz belki. O yüzden bunu hatırlatmak gereği hissettim. Derslik başına öğrenci sayısı itibarıyla baktığımızda da Eskişehir'de şu an itibarıyla ilköğretimde, ortaöğretimde toplamda derslik başına düşen öğrenci sayımız 22 civarında. Bu da oldukça güzel bir gösterge. Aynı şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla baktığımızda da ilkokullarda 15, ortaokullarda 12, ortaöğretim kurumlarında 11. Bu da çok iyi bir gösterge. O yüzden de burada emeği geçen valilerimize, il milli eğitim müdürlerimize, siyasetçilerimize teşekkür ediyoruz. Kuşkusuz Nabi Hoca'nın bakanlığı döneminde burada ben kendisinin müsteşarıydım, çok büyük katkıları var. Ona da ayrıca teşekkür etmek istiyorum."