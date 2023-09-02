https://sputniknews.com.tr/20230902/bakan-kacir-geri-sayim-icerisindeyiz-birkac-ay-sonra-tarihimizde-onemli-bir-ilke-imza-atacagiz-1075133725.html

Bakan Kacır: Geri sayım içerisindeyiz, birkaç ay sonra tarihimizde önemli bir ilke imza atacağız

Bakan Kacır: Geri sayım içerisindeyiz, birkaç ay sonra tarihimizde önemli bir ilke imza atacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin ilk uzay yolcularının eğitim süreçlerine ilişkin bilgi vererek, "Şimdi geri sayım içerisindeyiz. Birkaç ay sonra... 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T18:22+0300

2023-09-02T18:22+0300

2023-09-02T18:22+0300

türkiye

mehmet fatih kacır

uzay yolculuğu

teknofest

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/02/1075134343_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d272455ffd711fa3b75d494baab7b5d6.jpg

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST için Ankara'ya gelen Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'i teknoloji ve uzay meraklılarıyla bir araya getirdi.TEKNOFEST'i 2018'de ilk kez düzenlerken sadece bir havacılık değil uzay festivali olmasını da kararlaştırdıklarını belirten Kacır, Türkiye'nin savunma ve havacılıkta olduğu gibi uzay alanında da büyük projelere imza atmayı hedeflediğini söyledi.Kacır, 6 yıldır TEKNOFEST'lerde özellikle uzay çalışmalarını gündemin üst sıralarında tuttuklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:'Hedefimiz, eğitimlerimizden maksimum faydayı elde etmek'Türkiye'nin ilk uzay yolcularından Alper Gezeravcı ise gençlerin artık hayallerinin sınırlarının olmadığını belirterek, "Türkiye'nin 100. yılında icra edeceğimiz ilk uzay yolculuğumuz, aslında bir yere varış hikayesi değil, devletimizin iradesiyle, gelecek nesillerin tereddütsüz değerlerinin sınırını taşıyabileceği, gökyüzünün derinliklerine öteleyebileceği bir yolculuğun başlangıç noktasıdır" diye konuştu.Tuva Cihangir Atasever de ROKETSAN'da görev yaptığı süre boyunca TEKNOFEST Roket Yarışması'nın icra edilmesinde aktif görev aldığını anlattı.Şu anda Türkiye'nin iki astronot adayından biri olmanın tarifi güç bir mutluluk ve onur olduğuna dikkati çeken Atasever, "Buraya gelerek Milli Teknoloji Hamlesi'nin dip dalgasının bir parçası olduğunuz için minnetlerimi sunuyorum. Nisandan itibaren yoğun bir eğitim programının içerisindeyiz. İlk defa bizim milletimizden iki insan uzayda yürütülecek kapsamlı bilimsel görevin paydaşları olarak bu eğitimlere maruz kalıyor. Çok kıymetli bilgiler ediniyoruz. Hedefimiz, eğitimlerimizden maksimum faydayı elde etmek" ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından uzay yolcuları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafları imzalayıp katılımcılara dağıttı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiyenin ilk uzay yolcuları kim, türkiyeden kim uzaya gidecek, uzay yolculuğu ne zaman