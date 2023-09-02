Bakan Kacır: Geri sayım içerisindeyiz, birkaç ay sonra tarihimizde önemli bir ilke imza atacağız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye de dahil 40 ülkeden sporcular Moskova’da buluşacak
13:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
G7 ve BRCIS arasındaki farkı tek cümle ile anlattı
14:30
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen Ukraynalı siyasetçi: Ukrayna'nın ölümü artık durdurulamaz
15:00
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı: AB barışı sağlamamaktan gurur duyuyor
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Kırım’dan suya bırakılan mektup İstanbul’da bulundu
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı askerden itiraf: Sivilleri soyup öldürdük
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Norveç, Rusya’da otlayıp geri gelen geyikleri vuruyor
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: Dünyanın en büyük 9 petrol üreticisi ülkenin altısının BRICS üyesi
19:00
1 dk
SESLİ HABER
BRICS Ülkeleri Özel Eğitim Kuruluşları Birliği kuruluyor
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman basını yazdı: Kuzey Akım davasında Ukrayna'yı gösteren şaşırtıcı sayıda iz bulundu
21:00
2 dk
SESLİ HABER
BRICS zirvesi sonrası açıklama: Washington etki alanına girmek istemeyen ülkeler üzerinde baskı kuruyor
22:00
3 dk
SESLİ HABER
Rekor sayıda NATO keşif uçağı görüldü
07:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya’dan uranyum alımını 2 katın üstüne çıkardı
08:00
3 dk
SESLİ HABER
BRICS Zirvesi’nden çıkan sonuç dünyanın gündemine oturdu
09:00
6 dk
SESLİ HABER
Elon Musk duyurdu: Soros insanlıktan nefret ediyor, dava açıyorum
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı militanlar 23 silah arkadaşını infaz etti
11:00
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye de dahil 40 ülkeden sporcular Moskova’da buluşacak
12:00
1 dk
SESLİ HABER
G7 ve BRCIS arasındaki farkı tek cümle ile anlattı
13:00
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen Ukraynalı siyasetçi: Ukrayna'nın ölümü artık durdurulamaz
14:00
3 dk
SESLİ HABER
BRICS Ülkeleri Özel Eğitim Kuruluşları Birliği kuruluyor
15:00
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı: AB barışı sağlamamaktan gurur duyuyor
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı askerden itiraf: Sivilleri soyup öldürdük
17:00
2 dk
SESLİ HABER
BRICS’e Güney Amerika’dan bir katılımcı daha
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Kırım’dan suya bırakılan mektup İstanbul’da bulundu
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Duma Başkanı Volodin: Rusya, Avrupa’nın en büyük ekonomisi oldu
20:00
1 dk
SESLİ HABER
BRICS zirvesi sonrası açıklama: Washington etki alanına girmek istemeyen ülkeler üzerinde baskı kuruyor
21:00
3 dk
SESLİ HABER
Alman basını yazdı: Kuzey Akım davasında Ukrayna'yı gösteren şaşırtıcı sayıda iz bulundu
22:00
2 dk
SESLİ HABER
Norveç, Rusya’da otlayıp geri gelen geyikleri vuruyor
23:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230902/bakan-kacir-geri-sayim-icerisindeyiz-birkac-ay-sonra-tarihimizde-onemli-bir-ilke-imza-atacagiz-1075133725.html
Bakan Kacır: Geri sayım içerisindeyiz, birkaç ay sonra tarihimizde önemli bir ilke imza atacağız
Bakan Kacır: Geri sayım içerisindeyiz, birkaç ay sonra tarihimizde önemli bir ilke imza atacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin ilk uzay yolcularının eğitim süreçlerine ilişkin bilgi vererek, "Şimdi geri sayım içerisindeyiz. Birkaç ay sonra... 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T18:22+0300
2023-09-02T18:22+0300
türkiye
mehmet fatih kacır
uzay yolculuğu
teknofest
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/02/1075134343_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d272455ffd711fa3b75d494baab7b5d6.jpg
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST için Ankara'ya gelen Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'i teknoloji ve uzay meraklılarıyla bir araya getirdi.TEKNOFEST'i 2018'de ilk kez düzenlerken sadece bir havacılık değil uzay festivali olmasını da kararlaştırdıklarını belirten Kacır, Türkiye'nin savunma ve havacılıkta olduğu gibi uzay alanında da büyük projelere imza atmayı hedeflediğini söyledi.Kacır, 6 yıldır TEKNOFEST'lerde özellikle uzay çalışmalarını gündemin üst sıralarında tuttuklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:'Hedefimiz, eğitimlerimizden maksimum faydayı elde etmek'Türkiye'nin ilk uzay yolcularından Alper Gezeravcı ise gençlerin artık hayallerinin sınırlarının olmadığını belirterek, "Türkiye'nin 100. yılında icra edeceğimiz ilk uzay yolculuğumuz, aslında bir yere varış hikayesi değil, devletimizin iradesiyle, gelecek nesillerin tereddütsüz değerlerinin sınırını taşıyabileceği, gökyüzünün derinliklerine öteleyebileceği bir yolculuğun başlangıç noktasıdır" diye konuştu.Tuva Cihangir Atasever de ROKETSAN'da görev yaptığı süre boyunca TEKNOFEST Roket Yarışması'nın icra edilmesinde aktif görev aldığını anlattı.Şu anda Türkiye'nin iki astronot adayından biri olmanın tarifi güç bir mutluluk ve onur olduğuna dikkati çeken Atasever, "Buraya gelerek Milli Teknoloji Hamlesi'nin dip dalgasının bir parçası olduğunuz için minnetlerimi sunuyorum. Nisandan itibaren yoğun bir eğitim programının içerisindeyiz. İlk defa bizim milletimizden iki insan uzayda yürütülecek kapsamlı bilimsel görevin paydaşları olarak bu eğitimlere maruz kalıyor. Çok kıymetli bilgiler ediniyoruz. Hedefimiz, eğitimlerimizden maksimum faydayı elde etmek" ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından uzay yolcuları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafları imzalayıp katılımcılara dağıttı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/02/1075134343_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_3bdd85f072c8edd0ef9bd4a4afaa7d8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiyenin ilk uzay yolcuları kim, türkiyeden kim uzaya gidecek, uzay yolculuğu ne zaman
türkiyenin ilk uzay yolcuları kim, türkiyeden kim uzaya gidecek, uzay yolculuğu ne zaman

Bakan Kacır: Geri sayım içerisindeyiz, birkaç ay sonra tarihimizde önemli bir ilke imza atacağız

18:22 02.09.2023
© AA / Muhammed Abdullah KurtarSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı (solda) ve Tuva Cihangir Atasever'i (sağda)
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Alper Gezeravcı (solda) ve Tuva Cihangir Atasever'i (sağda) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2023
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
Abone olTelegram
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye'nin ilk uzay yolcularının eğitim süreçlerine ilişkin bilgi vererek, "Şimdi geri sayım içerisindeyiz. Birkaç ay sonra kendilerini uluslararası uzay istasyonuna yolcu edeceğiz ve tarihimizde önemli bir ilke imza atacağız" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST için Ankara'ya gelen Türkiye'nin ilk uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'i teknoloji ve uzay meraklılarıyla bir araya getirdi.
TEKNOFEST'i 2018'de ilk kez düzenlerken sadece bir havacılık değil uzay festivali olmasını da kararlaştırdıklarını belirten Kacır, Türkiye'nin savunma ve havacılıkta olduğu gibi uzay alanında da büyük projelere imza atmayı hedeflediğini söyledi.
Kacır, 6 yıldır TEKNOFEST'lerde özellikle uzay çalışmalarını gündemin üst sıralarında tuttuklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"İstanbul TEKNOFEST'te geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin ilk uzay yolcularını tanıştırmıştı. Sonrasında onlar Türkiye'de birtakım eğitimlere katıldılar. Özellikle uluslararası uzay istasyonunda gerçekleştirecekleri 13 bilimsel deneye ilişkin Türkiye'nin farklı üniversitelerinde araştırma merkezlerinde eğitim programlarına katıldılar. ABD'de gerçekleştirilen eğitim programlarını sürdürdüler. Şimdi geri sayım içerisindeyiz. Birkaç ay sonra kendilerini uluslararası uzay istasyonuna yolcu edeceğiz ve tarihimizde önemli bir ilke imza atacağız."

'Hedefimiz, eğitimlerimizden maksimum faydayı elde etmek'

Türkiye'nin ilk uzay yolcularından Alper Gezeravcı ise gençlerin artık hayallerinin sınırlarının olmadığını belirterek, "Türkiye'nin 100. yılında icra edeceğimiz ilk uzay yolculuğumuz, aslında bir yere varış hikayesi değil, devletimizin iradesiyle, gelecek nesillerin tereddütsüz değerlerinin sınırını taşıyabileceği, gökyüzünün derinliklerine öteleyebileceği bir yolculuğun başlangıç noktasıdır" diye konuştu.
Tuva Cihangir Atasever de ROKETSAN'da görev yaptığı süre boyunca TEKNOFEST Roket Yarışması'nın icra edilmesinde aktif görev aldığını anlattı.
Şu anda Türkiye'nin iki astronot adayından biri olmanın tarifi güç bir mutluluk ve onur olduğuna dikkati çeken Atasever, "Buraya gelerek Milli Teknoloji Hamlesi'nin dip dalgasının bir parçası olduğunuz için minnetlerimi sunuyorum. Nisandan itibaren yoğun bir eğitim programının içerisindeyiz. İlk defa bizim milletimizden iki insan uzayda yürütülecek kapsamlı bilimsel görevin paydaşları olarak bu eğitimlere maruz kalıyor. Çok kıymetli bilgiler ediniyoruz. Hedefimiz, eğitimlerimizden maksimum faydayı elde etmek" ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından uzay yolcuları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğrafları imzalayıp katılımcılara dağıttı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала