ABD polisi, araçta bulunan siyahi kadını ateş ederek öldürdü

Ohio eyaletine bağlı Colombus şehrinde ABD polisleri, 21 yaşındaki hamile ve siyahi kadının aracını hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir mağazanın otoparkında durdurdu.



Hamile kadın aracını hareket ettirince polislerden biri aracın ön camına ateş etti



Yaralanan hamile kadın kontrolden çıkan araç duvara çarparak durdu.



Polisler kadına ulaşabilmek için aracın camını kırdı.



Ancak, hamile kadın ve karnındaki bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Tepki çeken müdahalenin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Silahını ateşleyen polis idari izne çıkarıldı.



Hamile kadının ailesi yaşanan olayın "açıkça suç teşkil eden bir eylem" ve "önlenebilir" olduğunu ifade etti.