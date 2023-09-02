https://sputniknews.com.tr/20230902/abd-polisi-aracta-bulunan-siyahi-kadini-ates-ederek-oldurdu-1075127696.html
ABD polisi, araçta bulunan siyahi kadını ateş ederek öldürdü
ABD polisi, araçta bulunan siyahi kadını ateş ederek öldürdü
ABD’nin Ohio eyaletinde polisin ''araçtan inme'' çağrısına uymayan siyahi hamile bir kadın silahla vurularak öldürüldü. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T13:30+0300
2023-09-02T13:30+0300
2023-09-02T13:31+0300
video
abd polisi
ohio
dünya
cinayet
hamile kadın
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Ohio eyaletine bağlı Colombus şehrinde ABD polisleri, 21 yaşındaki hamile ve siyahi kadının aracını hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir mağazanın otoparkında durdurdu. Hamile kadın aracını hareket ettirince polislerden biri aracın ön camına ateş ettiYaralanan hamile kadın kontrolden çıkan araç duvara çarparak durdu.Polisler kadına ulaşabilmek için aracın camını kırdı.Ancak, hamile kadın ve karnındaki bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Tepki çeken müdahalenin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.Silahını ateşleyen polis idari izne çıkarıldı.Hamile kadının ailesi yaşanan olayın "açıkça suç teşkil eden bir eylem" ve "önlenebilir" olduğunu ifade etti.
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ABD polisi, araçtan çıkmayan Siyahi kadını ateş ederek öldürdü
ABD polisi, araçtan çıkmayan Siyahi kadını ateş ederek öldürdü
2023-09-02T13:30+0300
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PT1S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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video, abd polisi, ohio, видео, cinayet, hamile kadın
video, abd polisi, ohio, видео, cinayet, hamile kadın
ABD polisi, araçta bulunan siyahi kadını ateş ederek öldürdü
13:30 02.09.2023 (güncellendi: 13:31 02.09.2023) Abone ol
ABD’nin Ohio eyaletinde polisin ''araçtan inme'' çağrısına uymayan siyahi hamile bir kadın silahla vurularak öldürüldü.
Ohio eyaletine bağlı Colombus şehrinde ABD polisleri, 21 yaşındaki hamile ve siyahi kadının aracını hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir mağazanın otoparkında durdurdu.
Hamile kadın aracını hareket ettirince polislerden biri aracın ön camına ateş etti
Yaralanan hamile kadın kontrolden çıkan araç duvara çarparak durdu.
Polisler kadına ulaşabilmek için aracın camını kırdı.
Ancak, hamile kadın ve karnındaki bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tepki çeken müdahalenin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Silahını ateşleyen polis idari izne çıkarıldı.
Hamile kadının ailesi yaşanan olayın "açıkça suç teşkil eden bir eylem" ve "önlenebilir" olduğunu ifade etti.