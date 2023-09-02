https://sputniknews.com.tr/20230902/-belgorod-bolgesinde-ukrayna-ordusuna-ait-2-iha-vuruldu-1075124756.html
Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna ordusuna ait 2 İHA vuruldu
Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna ordusuna ait 2 İHA vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah saatlerinde Kiev rejiminin Rusya topraklarına yönelik yeni saldırı girişiminin önlendiğini duyurdu. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T11:01+0300
2023-09-02T11:01+0300
2023-09-02T11:01+0300
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ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
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insansız hava aracı (iha)
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Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için İHA ve insansız botlarla düzenlediği saldırı girişimlerine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Kiev rejimi, bu sabah 2 uçak tipi İHA'yla Belgorod Bölgesi'ni hedef aldı.Bakanlık, İHA'ların hedefe ulaşmadan Belgorod Bölgesi semalarında imha edildiğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230902/rusya-savunma-bakanligi-ukraynanin-kirim-koprusune-yonelik-iha-saldirisi-engellendi-1075121547.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, saldırı, insansız hava aracı (iha), savunma, kiev, belgorod
ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, saldırı, insansız hava aracı (iha), savunma, kiev, belgorod
Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna ordusuna ait 2 İHA vuruldu
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Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah saatlerinde Kiev rejiminin Rusya topraklarına yönelik yeni saldırı girişiminin önlendiğini duyurdu.
Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için İHA ve insansız botlarla düzenlediği saldırı girişimlerine devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Kiev rejimi, bu sabah 2 uçak tipi İHA'yla Belgorod Bölgesi'ni hedef aldı.
Bakanlık, İHA'ların hedefe ulaşmadan Belgorod Bölgesi semalarında imha edildiğini vurguladı.