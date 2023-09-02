Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna ordusuna ait 2 İHA vuruldu

Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki hedefleri vurmak için İHA ve insansız botlarla düzenlediği saldırı girişimlerine devam ediyor.



Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Kiev rejimi, bu sabah 2 uçak tipi İHA'yla Belgorod Bölgesi'ni hedef aldı.



Bakanlık, İHA'ların hedefe ulaşmadan Belgorod Bölgesi semalarında imha edildiğini vurguladı.