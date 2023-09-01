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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230901/ukrayna-son-24-saat-icinde-donetski-44-kez-bombaladi-1075096583.html
Ukrayna, son 24 saat içinde Donetsk'i 44 kez bombaladı
Ukrayna, son 24 saat içinde Donetsk'i 44 kez bombaladı
Geçtiğimiz 24 saat içinde Ukrayna birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti bölgelerini 44 kez bombaladığı bildirildi. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T01:55+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
donetsk halk cumhuriyeti
donetsk halk cumhuriyeti
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
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Ukrayna'nın savaş suçlarıyla ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna silahlı güçlerinin son 24 saat içinde DHC bölgelerini 44 kez bombaladığını duyurdu.Merkezin Telegram kanalı üzerinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin çeşitli tiplerde toplam 138 mermi ateşlediği belirtilirken, saldırı sonucunda iki sivilin yaralandığı aktarıldı.Önceki gün Ukrayna birlikleri, toplam 77 saldırı düzenlemişti.
ukrayna
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

Ukrayna, son 24 saat içinde Donetsk'i 44 kez bombaladı

01:55 01.09.2023
© Sputnik / Валерий Мельников / Multimedya arşivine gidinDonetsk- Ukrayna operasyonu
Donetsk- Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© Sputnik / Валерий Мельников
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Geçtiğimiz 24 saat içinde Ukrayna birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti bölgelerini 44 kez bombaladığı bildirildi.
Ukrayna'nın savaş suçlarıyla ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna silahlı güçlerinin son 24 saat içinde DHC bölgelerini 44 kez bombaladığını duyurdu.
Merkezin Telegram kanalı üzerinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin çeşitli tiplerde toplam 138 mermi ateşlediği belirtilirken, saldırı sonucunda iki sivilin yaralandığı aktarıldı.
Önceki gün Ukrayna birlikleri, toplam 77 saldırı düzenlemişti.
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