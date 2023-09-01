https://sputniknews.com.tr/20230901/ukrayna-son-24-saat-icinde-donetski-44-kez-bombaladi-1075096583.html
Ukrayna, son 24 saat içinde Donetsk'i 44 kez bombaladı
Ukrayna, son 24 saat içinde Donetsk'i 44 kez bombaladı
Geçtiğimiz 24 saat içinde Ukrayna birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti bölgelerini 44 kez bombaladığı bildirildi. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T01:55+0300
2023-09-01T01:55+0300
2023-09-01T01:55+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
donetsk halk cumhuriyeti
donetsk halk cumhuriyeti
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/08/1065515783_0:184:2986:1864_1920x0_80_0_0_fe4f628e93a5dd5882b6e9086df3eec3.jpg
Ukrayna'nın savaş suçlarıyla ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna silahlı güçlerinin son 24 saat içinde DHC bölgelerini 44 kez bombaladığını duyurdu.Merkezin Telegram kanalı üzerinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin çeşitli tiplerde toplam 138 mermi ateşlediği belirtilirken, saldırı sonucunda iki sivilin yaralandığı aktarıldı.Önceki gün Ukrayna birlikleri, toplam 77 saldırı düzenlemişti.
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/08/1065515783_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_84074ab799e691eca9794f87237f3f93.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
Ukrayna, son 24 saat içinde Donetsk'i 44 kez bombaladı
Abone ol
Geçtiğimiz 24 saat içinde Ukrayna birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti bölgelerini 44 kez bombaladığı bildirildi.
Ukrayna'nın savaş suçlarıyla ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna silahlı güçlerinin son 24 saat içinde DHC bölgelerini 44 kez bombaladığını duyurdu.
Merkezin Telegram kanalı üzerinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin çeşitli tiplerde toplam 138 mermi ateşlediği belirtilirken, saldırı sonucunda iki sivilin yaralandığı aktarıldı.
Önceki gün Ukrayna birlikleri, toplam 77 saldırı düzenlemişti.