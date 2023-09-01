https://sputniknews.com.tr/20230901/ukrayna-son-24-saat-icinde-donetski-44-kez-bombaladi-1075096583.html

Ukrayna, son 24 saat içinde Donetsk'i 44 kez bombaladı

Ukrayna, son 24 saat içinde Donetsk'i 44 kez bombaladı

Geçtiğimiz 24 saat içinde Ukrayna birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti bölgelerini 44 kez bombaladığı bildirildi. 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T01:55+0300

2023-09-01T01:55+0300

2023-09-01T01:55+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk halk cumhuriyeti

donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/08/1065515783_0:184:2986:1864_1920x0_80_0_0_fe4f628e93a5dd5882b6e9086df3eec3.jpg

Ukrayna'nın savaş suçlarıyla ilgili konuları takip eden Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliği, Ukrayna silahlı güçlerinin son 24 saat içinde DHC bölgelerini 44 kez bombaladığını duyurdu.Merkezin Telegram kanalı üzerinden yapılan açıklamada, Ukrayna birliklerinin çeşitli tiplerde toplam 138 mermi ateşlediği belirtilirken, saldırı sonucunda iki sivilin yaralandığı aktarıldı.Önceki gün Ukrayna birlikleri, toplam 77 saldırı düzenlemişti.

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi