https://sputniknews.com.tr/20230901/turk-yildizlarinin-gokyuzundeki-gosterisine-bayraktar-akinci-da-eslik-etti-1075111312.html
Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki gösterisine Bayraktar AKINCI da eşlik etti
Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki gösterisine Bayraktar AKINCI da eşlik etti
Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST Ankara'daki gösterisine Bayraktar AKINCI da katıldı. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T16:09+0300
2023-09-01T16:09+0300
2023-09-01T16:09+0300
türkiye
video
bayraktar akıncı tiha
akıncı iha
türk yıldızları
teknofest
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Başkent'te düzenlenen TEKNOFEST'in üçüncü gününde Türk Yıldızları, Bayraktar AKINCI'yla birlikte görüntülendi. Sputnik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Türk Yıldızları'na ve Bayraktar AKINCI'ya katılımcılar tarafından yoğun ilgi gösterildi.
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Türkyıldızları ile akıncı birlikte uçtu
Türkyıldızları ile akıncı birlikte uçtu
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video, bayraktar akıncı tiha, видео, akıncı iha, türk yıldızları, teknofest
video, bayraktar akıncı tiha, видео, akıncı iha, türk yıldızları, teknofest
Türk Yıldızları'nın gökyüzündeki gösterisine Bayraktar AKINCI da eşlik etti
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Türk Yıldızları'nın TEKNOFEST Ankara'daki gösterisine Bayraktar AKINCI da katıldı.
Başkent'te düzenlenen TEKNOFEST'in üçüncü gününde Türk Yıldızları, Bayraktar AKINCI'yla birlikte görüntülendi.
Sputnik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Türk Yıldızları'na ve Bayraktar AKINCI'ya katılımcılar tarafından yoğun ilgi gösterildi.