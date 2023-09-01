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https://sputniknews.com.tr/20230901/trump-georgiada-secimlere-mudahale-ettigi-yonundeki-suclamalari-reddetti-1075095993.html
Trump, Georgia'da seçimlere müdahale ettiği yönündeki suçlamaları reddetti
Trump, Georgia'da seçimlere müdahale ettiği yönündeki suçlamaları reddetti
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia’da 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki suçlamaları reddetti. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T01:09+0300
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donald trump
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abd
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Avukat Steven Sadow tarafından Atlanta Yüksek Mahkemesine sunulan dilekçede Trump’ın suçsuz olduğu belirtildi.Mahkemeye verilen iki sayfalık dosyada, “İşbu belgeyle resmi duruşmadan feragat ediyorum ve bu davadaki iddialar için suçlu değilim diyorum” ifadesi yer aldı.Trump, ilgili dilekçe ile haftaya yapılacak ön duruşmaya çıkma hakkından da vazgeçmiş oldu.Trump ile suçlanan 18 kişinin 6 Eylül’de Fulton Bölge Mahkemesinde ön duruşmaya çıkması bekleniyordu. Trump ve 18 kişinin yargılanacağı dava için henüz tarih belirlenmezken, Fulton Bölge Savcılığı davanın 23 Ekim’de başlamasını talep ediyor.Trump, Georgia'da 'seçime müdahale' ile suçlanmıştıTrump, Georgia eyaletinde, 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla Atlanta büyük jürisi tarafından 15 Ağustos’ta suçlanmış, hazırlanan iddianame kapsamında 24 Ağustos'ta da teslim olmuştu.Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump’ın, teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti. Trump, sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı olarak tarihe geçmişti.Trump, teslim olduğu 24 Ağustos'tan bu yana aday adaylığı için 7,1 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.
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donald trump, abd, abd, seçim, georgia
donald trump, abd, abd, seçim, georgia

Trump, Georgia'da seçimlere müdahale ettiği yönündeki suçlamaları reddetti

01:09 01.09.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia’da 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki suçlamaları reddetti.
Avukat Steven Sadow tarafından Atlanta Yüksek Mahkemesine sunulan dilekçede Trump’ın suçsuz olduğu belirtildi.
Mahkemeye verilen iki sayfalık dosyada, “İşbu belgeyle resmi duruşmadan feragat ediyorum ve bu davadaki iddialar için suçlu değilim diyorum” ifadesi yer aldı.
Trump, ilgili dilekçe ile haftaya yapılacak ön duruşmaya çıkma hakkından da vazgeçmiş oldu.
Trump ile suçlanan 18 kişinin 6 Eylül’de Fulton Bölge Mahkemesinde ön duruşmaya çıkması bekleniyordu. Trump ve 18 kişinin yargılanacağı dava için henüz tarih belirlenmezken, Fulton Bölge Savcılığı davanın 23 Ekim’de başlamasını talep ediyor.

Trump, Georgia'da 'seçime müdahale' ile suçlanmıştı

Trump, Georgia eyaletinde, 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla Atlanta büyük jürisi tarafından 15 Ağustos’ta suçlanmış, hazırlanan iddianame kapsamında 24 Ağustos'ta da teslim olmuştu.
Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump’ın, teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti. Trump, sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı olarak tarihe geçmişti.
Trump, teslim olduğu 24 Ağustos'tan bu yana aday adaylığı için 7,1 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.
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