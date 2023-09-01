https://sputniknews.com.tr/20230901/sahilde-firtina-cikti-kumsaldakiler-zor-kacti-1075106377.html
Sahilde fırtına çıktı: Kumsaldakiler zor kaçtı
Sahilde fırtına çıktı: Kumsaldakiler zor kaçtı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında etkisini gösteren şiddetli rüzgar Sakarya’nın Karasu ilçesi sahilindekilere zor anlar yaşattı. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T13:40+0300
2023-09-01T13:40+0300
2023-09-01T14:20+0300
türkiye
sakarya
karasu
fırtına
video
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Karasu ilçesinin sahil kesiminde şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Sahilde etkisini gösteren şiddetli rüzgar bir anda ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Kuvvetli rüzgar sebebi ile cankurtaranlar kırmızı bayrak çekerek, sahili boşalttı. Sahildeki vatandaşların zor anlar yaşadığı anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kuvvetli rüzgarın sahil kesiminde kum bulutu oluşturması, vatandaşların güçlükle yürüdüğü ve şemsiyelerin havada uçuştuğu anları yer aldı.
türkiye
sakarya
karasu
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Sahilde çıkan fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi
Sahilde çıkan fırtına ortalığı savaş alanına çevirdi
2023-09-01T13:40+0300
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PT1M22S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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sakarya, karasu, fırtına, video, видео
sakarya, karasu, fırtına, video, видео
Sahilde fırtına çıktı: Kumsaldakiler zor kaçtı
13:40 01.09.2023 (güncellendi: 14:20 01.09.2023) Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında etkisini gösteren şiddetli rüzgar Sakarya’nın Karasu ilçesi sahilindekilere zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarıları sonrasında Karasu ilçesinin sahil kesiminde şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.
Sahilde etkisini gösteren şiddetli rüzgar bir anda ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Kuvvetli rüzgar sebebi ile cankurtaranlar kırmızı bayrak çekerek, sahili boşalttı.
Sahildeki vatandaşların zor anlar yaşadığı anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, kuvvetli rüzgarın sahil kesiminde kum bulutu oluşturması, vatandaşların güçlükle yürüdüğü ve şemsiyelerin havada uçuştuğu anları yer aldı.