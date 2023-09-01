https://sputniknews.com.tr/20230901/rusya-savunma-bakanligi-belgorod-bolgesinde-ukrayna-ihasi-dusuruldu-1075120457.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Belgorod Bölgesi’nde hava savunma sistemlerinin bir Ukrayna insansız hava aracını vurduğunu belirtti. 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T22:41+0300

2023-09-01T22:41+0300

2023-09-01T22:57+0300

ukrayna krizi

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iha

insansız hava aracı (iha)

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “1 Eylül saat 21.15 (TSİ) sularında, Rus hava savunma araçları, Kiev rejiminin uçak tipi insansız hava aracıyla Rusya Federasyonu topraklarına terör saldırısını düzenleme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Hava savunma araçları, Ukrayna İHA’sını Belgorod Bölgesi semalarında yok etti” dendi.Belgorod Valisi: İki hava hedefi vurulduBelgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Rus hava savunma sisteminin bölgede iki hava hedefini vurduğunu duyurdu.Gladkov, Telegram paylaşımında, “Acil müdahale servisi yerdeki sonuçlara ilişkin bilgiyi netleştiriyor. Ön belirlemelere göre yaralanan ve hasar yok” diye yazdı.

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