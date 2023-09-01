https://sputniknews.com.tr/20230901/rus-uzman-avatkov-moskova-turkiyenin-rusya-ile-bati-arasinda-araci-olmasina-destek-verdi-1075113208.html
Rus uzman Avatkov: Moskova, Türkiye’nin Rusya ile Batı arasında aracı olmasına destek verdi
Rus uzman Avatkov: Moskova, Türkiye’nin Rusya ile Batı arasında aracı olmasına destek verdi
Rus uzman Avatkov, Moskova’daki Lavrov-Fidan görüşmesi sırasında, Rusya’nın Türkiye’ye Karadeniz tahıl girişiminin yeniden başlatılmasına ilişkin koşullarını... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T17:05+0300
2023-09-01T17:05+0300
2023-09-01T17:05+0300
görüş
tahıl
karadeniz tahıl koridoru
tahıl anlaşması
tahıl ihracatı
tahıl sevkiyatı
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
türkiye
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Rusya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Bilimsel Bilgi Enstitüsü Yakın ve Sovyet Sonrası Doğu Dairesi Başkanı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesörü, Siyasal Bilimler Doktoru Vladimir Avatkov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Hakan Fidan arasındaki görüşmeyi şu sözlerle değerlendirdi:Avatkov, tahıl anlaşmasının geleceğiyle ilgili şu yorumda bulundu:“Tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması yönündeki görüşmeler kolay geçmiyor. Sanırım, bu anlaşmayla ilgili somut beklentiler, Putin-Erdoğan görüşmesinin ardından belli olacak. İki lider arasındaki görüşme büyük olasılıkla anlaşmanın imzalanmasıyla sonuçlanacak çünkü ülke liderimiz somutluğu seviyor. Tarafların birbiriyle yapıcı ve eşit haklara dayanan diyaloga ilgi duyduğunu ve bunu mümkün olan her şekilde gösterdiklerini belirtmek önemli. Bu durum iki ülke arasını açmaya çalışan Batı'yı rahatsız ediyor. Onu mutlu etmeyelim. Türkiye'nin kendi çıkarları var, Rusya'nın kendi çıkarları var. Ve her zaman örtüşmezler. Önemli olan tarafların bunu anlaması ve birbirleriyle yakın diyaloğu sürdürmesi.”
https://sputniknews.com.tr/20230901/abdnin-ukraynanin-tuna-nehri-uzerindeki-tahil-ihracatini-artirma-plani-riskli-1075102810.html
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Amur Gadjiev
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tahıl, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, türkiye, birleşmiş milletler (bm), hakan fidan
tahıl, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, türkiye, birleşmiş milletler (bm), hakan fidan
Rus uzman Avatkov: Moskova, Türkiye’nin Rusya ile Batı arasında aracı olmasına destek verdi
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Özel
Rus uzman Avatkov, Moskova’daki Lavrov-Fidan görüşmesi sırasında, Rusya’nın Türkiye’ye Karadeniz tahıl girişiminin yeniden başlatılmasına ilişkin koşullarını anlattığını ve böylelikle Türkiye’nin, Rusya ve Batı arasındaki aracı statüsüne destek verdiğini belirtti.
Rusya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Bilimsel Bilgi Enstitüsü Yakın ve Sovyet Sonrası Doğu Dairesi Başkanı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesörü, Siyasal Bilimler Doktoru Vladimir Avatkov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Hakan Fidan arasındaki görüşmeyi şu sözlerle değerlendirdi:
“Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları arasındaki görüşme, önümüzdeki günlerde yapılması planlanan Soçi Zirvesi öncesinde gerçekleşti. Moskova’daki görüşmenin ana konusu tahıl anlaşmasıydı. Rusya'nın bu anlaşmanın gidişatından, özellikle de Batı’nın bu konuya yaklaşımından memnun olmadığı biliniyor. Moskova’daki dışişleri bakanları görüşmesinde de Karadeniz girişiminin yeniden hayata geçirilmesi için Batı’nın tam olarak ne yapması gerektiği Ankara’nın dikkatine sunuldu. Moskova bu yaklaşımıyla aslında Türkiye’yi Rusya ve Batı arasında aracı olarak bir kez daha destekledi.”
Avatkov, tahıl anlaşmasının geleceğiyle ilgili şu yorumda bulundu:
“Tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması yönündeki görüşmeler kolay geçmiyor. Sanırım, bu anlaşmayla ilgili somut beklentiler, Putin-Erdoğan görüşmesinin ardından belli olacak. İki lider arasındaki görüşme büyük olasılıkla anlaşmanın imzalanmasıyla sonuçlanacak çünkü ülke liderimiz somutluğu seviyor. Tarafların birbiriyle yapıcı ve eşit haklara dayanan diyaloga ilgi duyduğunu ve bunu mümkün olan her şekilde gösterdiklerini belirtmek önemli. Bu durum iki ülke arasını açmaya çalışan Batı'yı rahatsız ediyor. Onu mutlu etmeyelim. Türkiye'nin kendi çıkarları var, Rusya'nın kendi çıkarları var. Ve her zaman örtüşmezler. Önemli olan tarafların bunu anlaması ve birbirleriyle yakın diyaloğu sürdürmesi.”