https://sputniknews.com.tr/20230901/rus-uzman-avatkov-moskova-turkiyenin-rusya-ile-bati-arasinda-araci-olmasina-destek-verdi-1075113208.html

Rus uzman Avatkov: Moskova, Türkiye’nin Rusya ile Batı arasında aracı olmasına destek verdi

Rus uzman Avatkov: Moskova, Türkiye’nin Rusya ile Batı arasında aracı olmasına destek verdi

Rus uzman Avatkov, Moskova’daki Lavrov-Fidan görüşmesi sırasında, Rusya’nın Türkiye’ye Karadeniz tahıl girişiminin yeniden başlatılmasına ilişkin koşullarını... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T17:05+0300

2023-09-01T17:05+0300

2023-09-01T17:05+0300

görüş

tahıl

karadeniz tahıl koridoru

tahıl anlaşması

tahıl ihracatı

tahıl sevkiyatı

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

türkiye

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Rusya Bilimler Akademisi Sosyal Bilimler Bilimsel Bilgi Enstitüsü Yakın ve Sovyet Sonrası Doğu Dairesi Başkanı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Uluslararası İlişkiler Bölümü Profesörü, Siyasal Bilimler Doktoru Vladimir Avatkov, Sputnik’e açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türk mevkidaşı Hakan Fidan arasındaki görüşmeyi şu sözlerle değerlendirdi:Avatkov, tahıl anlaşmasının geleceğiyle ilgili şu yorumda bulundu:“Tahıl anlaşmasının yeniden başlatılması yönündeki görüşmeler kolay geçmiyor. Sanırım, bu anlaşmayla ilgili somut beklentiler, Putin-Erdoğan görüşmesinin ardından belli olacak. İki lider arasındaki görüşme büyük olasılıkla anlaşmanın imzalanmasıyla sonuçlanacak çünkü ülke liderimiz somutluğu seviyor. Tarafların birbiriyle yapıcı ve eşit haklara dayanan diyaloga ilgi duyduğunu ve bunu mümkün olan her şekilde gösterdiklerini belirtmek önemli. Bu durum iki ülke arasını açmaya çalışan Batı'yı rahatsız ediyor. Onu mutlu etmeyelim. Türkiye'nin kendi çıkarları var, Rusya'nın kendi çıkarları var. Ve her zaman örtüşmezler. Önemli olan tarafların bunu anlaması ve birbirleriyle yakın diyaloğu sürdürmesi.”

https://sputniknews.com.tr/20230901/abdnin-ukraynanin-tuna-nehri-uzerindeki-tahil-ihracatini-artirma-plani-riskli-1075102810.html

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2023

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Amur Gadjiev https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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