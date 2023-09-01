https://sputniknews.com.tr/20230901/rus-disislerinden-danimarkaya-tepki-dusmanca-tutumun-yeni-tezahuru-1075119963.html
Rus Dışişleri’nden Danimarka’ya tepki: Düşmanca tutumun yeni tezahürü
Rus Dışişleri’nden Danimarka’ya tepki: Düşmanca tutumun yeni tezahürü
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Danimarka’nın Rus büyükelçilik çalışanlarının sayısını azaltma talebinin düşmanlığın yeni tezahürü olduğunu... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T21:44+0300
2023-09-01T21:44+0300
2023-09-01T21:44+0300
dünya
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rusya
mariya zaharova
danimarka
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Danimarka makamlarının Rusya’nın Kopenhag Büyükelçiliği’nde çalışan diplomatik personel sayısını 15’ten beş kişiye düşürme talebini, Danimarka yönetiminin ülkemize yönelik düşmanca tutumunun yeni tezahürü olarak görüyoruz” ifadesine yer verildi.Zaharova, Moskova’nın bu durumdan gereken sonuçlar çıkaracağının altını çizdi.
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rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, mariya zaharova, danimarka
rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, mariya zaharova, danimarka
Rus Dışişleri’nden Danimarka’ya tepki: Düşmanca tutumun yeni tezahürü
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Danimarka’nın Rus büyükelçilik çalışanlarının sayısını azaltma talebinin düşmanlığın yeni tezahürü olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın yazılı açıklamasında, “Danimarka makamlarının Rusya’nın Kopenhag Büyükelçiliği’nde çalışan diplomatik personel sayısını 15’ten beş kişiye düşürme talebini, Danimarka yönetiminin ülkemize yönelik düşmanca tutumunun yeni tezahürü olarak görüyoruz” ifadesine yer verildi.
Zaharova, Moskova’nın bu durumdan gereken sonuçlar çıkaracağının altını çizdi.