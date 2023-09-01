https://sputniknews.com.tr/20230901/putin-yakinda-cin-lideri-ile-gorusecegim-1075116352.html

Putin: Yakında Çin lideri ile görüşeceğim

Putin: Yakında Çin lideri ile görüşeceğim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yakında Çin lideri Şi Cinping’le görüşerek insani ilişkilerin gelişimini değerlendireceklerini belirtti. 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T19:21+0300

2023-09-01T19:21+0300

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Putin, Rusya'da yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması nedeniyle kutlanan 1 Eylül Bilgi Günü vesilesiyle Moskova Bölgesi'nde Solneçnogorske kentinde düzenlenen 'Önemli Konularda Sohbet' adlı açık ders etkinliğinde 30 öğrenciyle bir araya geldi.Rus lider, ders sırasında, “Çok yakında bazı etkinliklerimiz olacak ve Çin Başkanı ile görüşeceğiz. O bana ‘dostum’ diyor, ben de ona büyük memnuniyetle ‘dostum’ diyorum. Çünkü bu kişi şahsen çeşitli alanlarda Rusya-Çin ilişkilerinin gelişimi için çok şey yapıyor. Görüşmede mutlaka bu yönde, insani ilişkilerin gelişimi yönünde ne yapabileceğimizi konuşacağız” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230427/kremlin-putin-ve-si-ukraynanin-1991-sinirlarina-donmesini-istisare-etmedi-1070265386.html

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