https://sputniknews.com.tr/20230901/pentagon-ukrayna-icin-raytheon-ile-192-milyon-dolarlik-fuze-sozlesmesi-imzaladi-1075116791.html

Pentagon, Ukrayna için Raytheon ile 192 milyon dolarlık füze sözleşmesi imzaladı

Pentagon, Ukrayna için Raytheon ile 192 milyon dolarlık füze sözleşmesi imzaladı

Pentagon, Ukrayna için ABD'li savunma şirketi Raytheon ile 192 milyon dolarlık orta menzilli füze sözleşmesi imzaladı. 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T20:08+0300

2023-09-01T20:08+0300

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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) internet sitesine göre, AMRAAM orta menzilli füzeler için Raytheon şirketiyle 192 milyon dolarlık bir sözleşme imzalandı.2023 mali yılında ‘Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi’ askeri ödenek programından savunma şirketine 7.68 milyon dolar tahsis edilecek. Sözleşmenin 29 Kasım 2024 tarihine kadar yerine getirilmesi bekleniyor.Haziran ayında ABD, AMRAAM havadan havaya füzelerin üretimi için Raytheon ile 1.1 milyar dolarlık sözleşme imzalamıştı.Sözleşme sadece füzeler değil aynı zamanda telemetri sistemleri ve yedek parçaların üretimini de kapsıyor. Sözleşme kapsamında üretilen silahların Bahreyn, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Finlandiya, Macaristan, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, Katar, Suudi Arabistan, Güney Kore, Singapur, İspanya, İsviçre, İngiltere ve Ukrayna'ya tedarik edilmesi öngörülüyor.

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