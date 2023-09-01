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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230901/pentagon-abrams-tanklarinin-basarisi-ukraynalilarin-kararliligina-bagli-1075115826.html
Pentagon: Abrams tanklarının başarısı Ukraynalıların kararlılığına bağlı
Pentagon: Abrams tanklarının başarısı Ukraynalıların kararlılığına bağlı
Politico, bir Pentagon yetkilisinin ‘Abrams tanklarının karşı saldırıdaki başarısının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kararlılığına bağlı olduğunu’ söylediğini... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T18:59+0300
2023-09-01T18:59+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
abrams
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Politico’ya göre Pentagon yetkilisi, Amerikan Abrams tanklarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kesin zaferini garanti etmediğini, asıl faktörün Ukrayna'nın kararlılığı olduğunu söyledi.Yetkili, “Abrams müthiş bir zırhlı araç ama her derde deva değil. Sonuçta Ukrayna'nın bir atılım gerçekleştirme kararlılığı çok önemli” ifadelerini kullandı.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yavaş ilerleyen karşı saldırısına ‘büyük bir atılım’ denilemeyeceğini belirten Pentagon yetkilisi, Amerikan tanklarının Ukrayna ordusunun bir miktar avantaj elde etmesine olanak sağlayacağını umduklarını kaydetti.Daha önce CNN, ABD'nin ilk Abrams partisinin Kiev'e gönderilmesini onayladığını bildirmişti. Toplamda ABD, Ukrayna'ya M1A1’in eski modifikasyonu 31 adet tank tedarik etmeyi planlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230901/ukrayna-son-24-saat-icinde-donetski-44-kez-bombaladi-1075096583.html
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rusya, ukrayna, abrams
rusya, ukrayna, abrams

Pentagon: Abrams tanklarının başarısı Ukraynalıların kararlılığına bağlı

18:59 01.09.2023
© AFP 2023 / ADRIAN DENNISAbrams
Abrams - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS
Abone olTelegram
Politico, bir Pentagon yetkilisinin ‘Abrams tanklarının karşı saldırıdaki başarısının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kararlılığına bağlı olduğunu’ söylediğini aktardı.
Politico’ya göre Pentagon yetkilisi, Amerikan Abrams tanklarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kesin zaferini garanti etmediğini, asıl faktörün Ukrayna'nın kararlılığı olduğunu söyledi.
Yetkili, “Abrams müthiş bir zırhlı araç ama her derde deva değil. Sonuçta Ukrayna'nın bir atılım gerçekleştirme kararlılığı çok önemli” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yavaş ilerleyen karşı saldırısına ‘büyük bir atılım’ denilemeyeceğini belirten Pentagon yetkilisi, Amerikan tanklarının Ukrayna ordusunun bir miktar avantaj elde etmesine olanak sağlayacağını umduklarını kaydetti.
Daha önce CNN, ABD'nin ilk Abrams partisinin Kiev'e gönderilmesini onayladığını bildirmişti. Toplamda ABD, Ukrayna'ya M1A1’in eski modifikasyonu 31 adet tank tedarik etmeyi planlıyor.
Donetsk- Ukrayna operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
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