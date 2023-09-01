https://sputniknews.com.tr/20230901/pentagon-abrams-tanklarinin-basarisi-ukraynalilarin-kararliligina-bagli-1075115826.html

Pentagon: Abrams tanklarının başarısı Ukraynalıların kararlılığına bağlı

Pentagon: Abrams tanklarının başarısı Ukraynalıların kararlılığına bağlı

Politico, bir Pentagon yetkilisinin ‘Abrams tanklarının karşı saldırıdaki başarısının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kararlılığına bağlı olduğunu’ söylediğini... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T18:59+0300

2023-09-01T18:59+0300

2023-09-01T18:59+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

abrams

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Politico’ya göre Pentagon yetkilisi, Amerikan Abrams tanklarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kesin zaferini garanti etmediğini, asıl faktörün Ukrayna'nın kararlılığı olduğunu söyledi.Yetkili, “Abrams müthiş bir zırhlı araç ama her derde deva değil. Sonuçta Ukrayna'nın bir atılım gerçekleştirme kararlılığı çok önemli” ifadelerini kullandı.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yavaş ilerleyen karşı saldırısına ‘büyük bir atılım’ denilemeyeceğini belirten Pentagon yetkilisi, Amerikan tanklarının Ukrayna ordusunun bir miktar avantaj elde etmesine olanak sağlayacağını umduklarını kaydetti.Daha önce CNN, ABD'nin ilk Abrams partisinin Kiev'e gönderilmesini onayladığını bildirmişti. Toplamda ABD, Ukrayna'ya M1A1’in eski modifikasyonu 31 adet tank tedarik etmeyi planlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230901/ukrayna-son-24-saat-icinde-donetski-44-kez-bombaladi-1075096583.html

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