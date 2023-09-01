https://sputniknews.com.tr/20230901/pakistanda-guvenlik-konvoyuna-intihar-saldirisi-9-olu-20-yarali-1075095568.html
Pakistan'da güvenlik konvoyuna intihar saldırısı: 9 ölü, 20 yaralı
Pakistan'da güvenlik konvoyuna intihar saldırısı: 9 ölü, 20 yaralı
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında 9 asker öldü, 20 asker yaralandı. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T00:04+0300
2023-09-01T00:04+0300
2023-09-01T00:04+0300
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Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde, güvenlik konvoyuna düzenlenen intihar saldırısı düzenlendi.Yetkililer, eyalete bağlı Afganistan sınırındaki Bannu ilçesinde güvenlik konvoyuna bomba yüklü motorlu bisikletle intihar saldırı düzenlendiğini duyurdu.Saldırısında 9 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.Saldırıyı üstlenen olmadı. 2022'den bu yana güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştıran Pakistan Talibanı'ndan şüphelenildiği kaydedildi.Hayber Pahtunhva eyaletinde koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresine 30 Temmuz'da düzenlenen saldırıda ise 63 kişi hayatını kaybetmişti.
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asya & pasifik, asya, pakistan, hayber-pahtunhva
asya & pasifik, asya, pakistan, hayber-pahtunhva
Pakistan'da güvenlik konvoyuna intihar saldırısı: 9 ölü, 20 yaralı
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Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında 9 asker öldü, 20 asker yaralandı.
Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde, güvenlik konvoyuna düzenlenen intihar saldırısı düzenlendi.
Yetkililer, eyalete bağlı Afganistan sınırındaki Bannu ilçesinde güvenlik konvoyuna bomba yüklü motorlu bisikletle intihar saldırı düzenlendiğini duyurdu.
Saldırısında 9 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.
Saldırıyı üstlenen olmadı. 2022'den bu yana güvenlik güçlerine saldırılarını yoğunlaştıran Pakistan Talibanı'ndan şüphelenildiği kaydedildi.
Hayber Pahtunhva eyaletinde koalisyon hükümeti ortaklarından İslam Uleması Cemiyeti (JUI-F) Partisinin kongresine 30 Temmuz'da düzenlenen saldırıda ise 63 kişi hayatını kaybetmişti.