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https://sputniknews.com.tr/20230901/meteorolojiden-istanbul-icin-sari-alarm-saat-vererek-il-il-uyardi-1075096960.html
Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı' alarm: Saat vererek il il uyardı
Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı' alarm: Saat vererek il il uyardı
Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı. 3 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T06:53+0300
2023-09-01T06:53+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Çankırı, Çorum, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Ankara’nın ve Balıkesir’in kuzeyi çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ve Tekirdağ’ın doğusu ile Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 33°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAKARYA °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EGEAz bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 30°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 34°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 35°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 30°CAz bulutlu ve açık, iç ve batı kesimleri zamanla parçalı bulutluHATAY °C, 32°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 34°CAz bulutluİÇ ANADOLUAz bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 30°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkSİVAS °C, 33°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı zamanla çok bulutlu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 29°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 29°CParçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 34°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 30°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 34°CParçalı bulutluTRABZON °C, 29°CParçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 29°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 30°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 35°CAz bulutluVAN °C, 29°CAz bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 36°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 38°CAz bulutlu ve açık
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istanbul, hava durumu, istanbul hava durumu
istanbul, hava durumu, istanbul hava durumu

Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı' alarm: Saat vererek il il uyardı

06:53 01.09.2023
© AA / Cem Tekkeşinoğluİstanbul yağış
İstanbul yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
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Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı. 3 il için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Eylül'e ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri, Çankırı, Çorum, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ile Ankara’nın ve Balıkesir’in kuzeyi çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu, Kırklareli'nin kıyı ilçeleri ve Tekirdağ’ın doğusu ile Balıkesir'in kuzey ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile sabah saatlerinde İstanbul'un boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, iç ve batı kesimleri zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı ile Ankara'nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 34°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu

VAN °C, 29°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık
İstanbul yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
TÜRKİYE
Meteoroloji saat verdi: Çok sayıda bölge için sağanak uyarısı
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