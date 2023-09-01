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https://sputniknews.com.tr/20230901/merkez-bankasi-reeskont-faiz-oranlarini-artirdi-1075100859.html
Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını artırdı
Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını artırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T10:11+0300
2023-09-01T10:11+0300
ekonomi
merkez bankası
faiz
resmi gazete
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TCMB'nin reeskont faiz oranlarında değişikliğe gittiğine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 25.75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 26.75 olarak tespit edildi.Söz konusu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için yüzde 15.75 ve avans işlemleri için yüzde 16.75 düzeyinde bulunuyordu.Reeskont faiz oranı nedir?Reeskont faiz oranı, varlığın nakde dönüştürülmesi esnasında uygulanan ve senette veya vadeli çekte faiz oranının belirtilmediği takdirde uygulanan orana denir. Reeskont oranı avans faiz oranıyla genelde aynı olup iskonto faiz oranından ise yüksektir.Reeskont faizi, senetlerin nakit paraya dönüştürülmesi işlemleri sırasında kullanılır.
https://sputniknews.com.tr/20230831/merkez-bankasindan-kademeli-sadelesme-mesaji-1075082407.html
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merkez bankası, faiz, resmi gazete
merkez bankası, faiz, resmi gazete

Merkez Bankası, reeskont faiz oranlarını artırdı

10:11 01.09.2023
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 25.75'e çıkarıldığını duyurdu.
TCMB'nin reeskont faiz oranlarında değişikliğe gittiğine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 25.75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 26.75 olarak tespit edildi.
Söz konusu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için yüzde 15.75 ve avans işlemleri için yüzde 16.75 düzeyinde bulunuyordu.

Reeskont faiz oranı nedir?

Reeskont faiz oranı, varlığın nakde dönüştürülmesi esnasında uygulanan ve senette veya vadeli çekte faiz oranının belirtilmediği takdirde uygulanan orana denir. Reeskont oranı avans faiz oranıyla genelde aynı olup iskonto faiz oranından ise yüksektir.

Reeskont faizi, senetlerin nakit paraya dönüştürülmesi işlemleri sırasında kullanılır.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 31.08.2023
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