https://sputniknews.com.tr/20230901/kremlin-putin-ve-erdogan-socide-guncel-uluslararasi-sorunlari-istisare-edecek-1075111488.html
Kremlin, Putin ve Erdoğan'ın Soçi'de hangi sorunları istişare edeceğini açıkladı
Kremlin, Putin ve Erdoğan'ın Soçi'de hangi sorunları istişare edeceğini açıkladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü Soçi'de yapacakları görüşmede güncel uluslararası sorunları masaya... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T16:14+0300
2023-09-01T16:14+0300
2023-09-01T16:15+0300
dünya
vladimir putin
putin-erdoğan görüşmesi
recep tayyip erdoğan
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Kremlin, 4 Eylül'de Soçi'de yapılacak Rusya-Türkiye zirvesi hakkında kısa bir açıklama yayınladı.Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın karşılıklı faydaya dayanan ikili işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili konuların yanı sıra güncel uluslararası sorunları istişare edeceği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230901/kremlin-dogruladi-putin-erdogan-gorusmesi-4-eyluldesocide-1075105489.html
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vladimir putin, putin-erdoğan görüşmesi, recep tayyip erdoğan
vladimir putin, putin-erdoğan görüşmesi, recep tayyip erdoğan
Kremlin, Putin ve Erdoğan'ın Soçi'de hangi sorunları istişare edeceğini açıkladı
16:14 01.09.2023 (güncellendi: 16:15 01.09.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pazartesi günü Soçi'de yapacakları görüşmede güncel uluslararası sorunları masaya yatıracağı ifade edildi.
Kremlin, 4 Eylül'de Soçi'de yapılacak Rusya-Türkiye zirvesi hakkında kısa bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın karşılıklı faydaya dayanan ikili işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili konuların yanı sıra güncel uluslararası sorunları istişare edeceği bildirildi.