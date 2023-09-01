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Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak
Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak
Yurdun büyük bölümünde hafta sonu yağışlı havanın etkili olacağı ve sıcaklıkların yarından itibaren mevsim normalleri civarına düşeceği bildirildi. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T18:01+0300
2023-09-01T18:11+0300
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hava durumu
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sağanak yağış
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Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yaşanan aşırı sıcaklıklarına ilişkin Çelik, "Balkanlar'dan gelen serin havayla artık ülkemizdeki sıcaklıklar hemen hemen mevsim normalleri civarına indi diyebiliriz." dedi.Özellikle batı ve kuzey bölgelerinde de hafta sonunda ve pazartesi günü aralıklarla sağanak geçişleri beklendiğini belirten Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneyi yağış almayacak. Onun dışında tüm yurtta önümüzdeki 3 gün aralıklarla yağış göreceğiz. Salı gününden itibaren tekrar yağışlar azalıyor. Sadece Doğu Karadeniz çevrelerinde yağışlar devam edecek." diye konuştÇelik, hava sıcaklıklarına ilişkin olarak da "Mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren mevsim normallerine yaklaşacak, mevsim normallerinin yer yer 1-2 derece üzerinde seyredecek. Salı günü yurt genelinde 1-2 derecelik daha artış olacak ve mevsim normallerinin 3-4 derece üzerine çıkacak ancak geçtiğimiz haftaki kadar yüksek sıcaklıklar beklemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların bunaltmaya devam edeceğini belirten Çelik, "Onun dışında yurdumuzun hemen hemen tamamında önümüzdeki günlerde havalar biraz daha serinleyecek." ifadesini kullandı.Kuvvetli yağış uyarısıÇelik, yurdu bekleyen yağışlı havaya ilişkin olarak, "Cumartesi günü için batı iç bölgelerimizde yani iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında öğle saatlerinden sonra zaman zaman kuvvetli yağışlar göreceğiz. Cumartesiyi pazara bağlayan gece ve pazar günü de Orta Karadeniz, Samsun, Ordu çevrelerinde yine kuvvetli yağış beklentimiz var. Bu bölgelerde yaşayanların özellikle bu yağışa karşı dikkatli olmasında fayda var." uyarısında bulundu.Ankara'ya sağanak geliyorÇelik, 3 büyükşehrin hava durumuna ilişkin de şu bilgileri verdi:Sıcaklıkların 3 büyük ilde mevsim normallerinde veya 1-2 derece üzerinde seyredeceğini bildiren Çelik, "Ankara'daki en yüksek sıcaklıklar 29-30 dereceler civarında. İstanbul yine 30 dereceler civarında, İzmir'in en yüksek sıcaklıkları ise 34-35 dereceler civarında olacak." dedi.
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hava durumu, sağanak, sağanak yağış, sıcak hava, ankara
hava durumu, sağanak, sağanak yağış, sıcak hava, ankara

Kavurucu sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakacak

18:01 01.09.2023 (güncellendi: 18:11 01.09.2023)
© AASağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© AA
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Yurdun büyük bölümünde hafta sonu yağışlı havanın etkili olacağı ve sıcaklıkların yarından itibaren mevsim normalleri civarına düşeceği bildirildi.
Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yaşanan aşırı sıcaklıklarına ilişkin Çelik, "Balkanlar'dan gelen serin havayla artık ülkemizdeki sıcaklıklar hemen hemen mevsim normalleri civarına indi diyebiliriz." dedi.
Özellikle batı ve kuzey bölgelerinde de hafta sonunda ve pazartesi günü aralıklarla sağanak geçişleri beklendiğini belirten Çelik, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun güneyi yağış almayacak. Onun dışında tüm yurtta önümüzdeki 3 gün aralıklarla yağış göreceğiz. Salı gününden itibaren tekrar yağışlar azalıyor. Sadece Doğu Karadeniz çevrelerinde yağışlar devam edecek." diye konuşt
Çelik, hava sıcaklıklarına ilişkin olarak da "Mevsim normallerinin 5 ila 7 derece üzerinde seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren mevsim normallerine yaklaşacak, mevsim normallerinin yer yer 1-2 derece üzerinde seyredecek. Salı günü yurt genelinde 1-2 derecelik daha artış olacak ve mevsim normallerinin 3-4 derece üzerine çıkacak ancak geçtiğimiz haftaki kadar yüksek sıcaklıklar beklemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların bunaltmaya devam edeceğini belirten Çelik, "Onun dışında yurdumuzun hemen hemen tamamında önümüzdeki günlerde havalar biraz daha serinleyecek." ifadesini kullandı.

Kuvvetli yağış uyarısı

Çelik, yurdu bekleyen yağışlı havaya ilişkin olarak, "Cumartesi günü için batı iç bölgelerimizde yani iç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batısında öğle saatlerinden sonra zaman zaman kuvvetli yağışlar göreceğiz. Cumartesiyi pazara bağlayan gece ve pazar günü de Orta Karadeniz, Samsun, Ordu çevrelerinde yine kuvvetli yağış beklentimiz var. Bu bölgelerde yaşayanların özellikle bu yağışa karşı dikkatli olmasında fayda var." uyarısında bulundu.

Ankara'ya sağanak geliyor

Çelik, 3 büyükşehrin hava durumuna ilişkin de şu bilgileri verdi:
"Ankara'da cumartesi günü akşam saatlerinde bir sağanak geçişi bekliyoruz. Pazar günü yine gök gürültülü sağanak var. Pazartesi günü ise hava parçalı bulutlu olacak. Güney kesimlerinde belki sağanak yine görebiliriz. Salı gününden itibaren Ankara'da yağış beklentimiz yok. İstanbul'da cumartesi günü için kuzey ilçelerinde yağış bekliyoruz, Karadeniz'e bakan ilçelerinde özellikle akşam saatlerinde kısa süreli sağanak geçişleri olacak. Pazar İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak beklentimiz var. Pazartesi İstanbul'da hava parçalı çok bulutlu olacak, yağış beklentimiz yok. İzmir'de de sadece pazartesi kısa süreli bir sağanak geçişi var. Onun dışında bir yağış görülmüyor."
Sıcaklıkların 3 büyük ilde mevsim normallerinde veya 1-2 derece üzerinde seyredeceğini bildiren Çelik, "Ankara'daki en yüksek sıcaklıklar 29-30 dereceler civarında. İstanbul yine 30 dereceler civarında, İzmir'in en yüksek sıcaklıkları ise 34-35 dereceler civarında olacak." dedi.
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