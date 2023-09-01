https://sputniknews.com.tr/20230901/italyada-anne-ayi-ve-yavrulari-caddeye-indi-1075121026.html

İtalya'da anne ayı ve yavruları caddeye indi

İtalya'da anne ayı ve yavruları caddeye indi

İtalya’nın San Sebastiano Dei Marsi kasabasında bir anne ayı ve yavruları caddeye indi. 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T23:34+0300

2023-09-01T23:34+0300

2023-09-01T23:34+0300

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ayı yavrusu

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İtalya’nın San Sebastiano Dei Marsi kasabasında anne ayı ve yavruları caddede görenler şok oldu.Anne ayı caddenin ortasında 2 yavrusunu bekledi. Ayılar daha sonra merdivenlerden inerek gözden kayboldu.İtalya’da Abruzzo Ulusal Parkı'nda koruma altında olduğu aktarılan ayının, nesli tükenmekte olan yaklaşık 60 Marsika boz ayılarından biri olduğu ifade ediliyor.

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