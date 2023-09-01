https://sputniknews.com.tr/20230901/italyada-anne-ayi-ve-yavrulari-caddeye-indi-1075121026.html
İtalya'da anne ayı ve yavruları caddeye indi
İtalya'da anne ayı ve yavruları caddeye indi
İtalya’nın San Sebastiano Dei Marsi kasabasında bir anne ayı ve yavruları caddeye indi. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T23:34+0300
2023-09-01T23:34+0300
2023-09-01T23:34+0300
dünya
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ayı yavrusu
italya
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İtalya’nın San Sebastiano Dei Marsi kasabasında anne ayı ve yavruları caddede görenler şok oldu.Anne ayı caddenin ortasında 2 yavrusunu bekledi. Ayılar daha sonra merdivenlerden inerek gözden kayboldu.İtalya’da Abruzzo Ulusal Parkı'nda koruma altında olduğu aktarılan ayının, nesli tükenmekte olan yaklaşık 60 Marsika boz ayılarından biri olduğu ifade ediliyor.
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ayı, ayı, ayı yavrusu, italya, avrupa
ayı, ayı, ayı yavrusu, italya, avrupa
İtalya'da anne ayı ve yavruları caddeye indi
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İtalya’nın San Sebastiano Dei Marsi kasabasında bir anne ayı ve yavruları caddeye indi.
İtalya’nın San Sebastiano Dei Marsi kasabasında anne ayı ve yavruları caddede görenler şok oldu.
Anne ayı caddenin ortasında 2 yavrusunu bekledi. Ayılar daha sonra merdivenlerden inerek gözden kayboldu.
İtalya’da Abruzzo Ulusal Parkı'nda koruma altında olduğu aktarılan ayının, nesli tükenmekte olan yaklaşık 60 Marsika boz ayılarından biri olduğu ifade ediliyor.