https://sputniknews.com.tr/20230901/istanbullulari-ilgilendiriyor-akomdan-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-saat-verdi-1075107154.html

İstanbulluları ilgilendiriyor: AKOM'dan gök gürültülü sağanak uyarısı, saat verdi

İstanbulluları ilgilendiriyor: AKOM'dan gök gürültülü sağanak uyarısı, saat verdi

İstanbul'da hafta sonu sabah saatlerinde sağanak geçişlerinin beklendiğini bildirdi. Sıcaklıkların gelecek hafta 28 ila 30 derece aralığında, mevsim... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T13:53+0300

2023-09-01T13:53+0300

2023-09-01T13:57+0300

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istanbul hava durumu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamada, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul'da gün içerisinde sıcaklıkların 29 derece civarında seyredeceği, gökyüzünün de parçalı bulutlu olacağı kaydedildi.Kentte, hafta sonu özellikle sabah saatlerinde kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişlerinin yaşanabileceği aktarılan açıklamada, sıcaklıkların gelecek hafta 28 ila 30 derece aralığında, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.Açıklamada, sıcaklıkların 15 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında ya da 2 ila 4 derece üzerinde olacağının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230901/meteorolojiden-istanbul-icin-sari-alarm-saat-vererek-il-il-uyardi-1075096960.html

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