İran'dan Fransa'ya 'başka ülkelerin iç işlerine müdahale etme' uyarısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
TÜRK TİYATROSUNUN ÇINARI
‘Fernand Sansua’ isminin hikayesi neydi?
14:33
13 dk
SESLİ HABER
ABD, Rusya’dan uranyum alımını 2 katın üstüne çıkardı
15:00
3 dk
SESLİ HABER
Rekor sayıda NATO keşif uçağı görüldü
16:00
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Zirvesi’nden çıkan sonuç dünyanın gündemine oturdu
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Elon Musk duyurdu: Soros insanlıktan nefret ediyor, dava açıyorum
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı militanlar 23 silah arkadaşını infaz etti
19:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
SESLİ HABER
Türkiye de dahil 40 ülkeden sporcular Moskova’da buluşacak
13:28
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
G7 ve BRCIS arasındaki farkı tek cümle ile anlattı
14:30
1 dk
SESLİ HABER
Bunu söyleyen Ukraynalı siyasetçi: Ukrayna'nın ölümü artık durdurulamaz
15:00
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı: AB barışı sağlamamaktan gurur duyuyor
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Kırım’dan suya bırakılan mektup İstanbul’da bulundu
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı askerden itiraf: Sivilleri soyup öldürdük
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Norveç, Rusya’da otlayıp geri gelen geyikleri vuruyor
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: Dünyanın en büyük 9 petrol üreticisi ülkenin altısının BRICS üyesi
19:00
1 dk
SESLİ HABER
BRICS Ülkeleri Özel Eğitim Kuruluşları Birliği kuruluyor
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman basını yazdı: Kuzey Akım davasında Ukrayna'yı gösteren şaşırtıcı sayıda iz bulundu
21:00
2 dk
SESLİ HABER
BRICS zirvesi sonrası açıklama: Washington etki alanına girmek istemeyen ülkeler üzerinde baskı kuruyor
22:00
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230901/irandan-fransaya-baska-ulkelerin-ic-islerine-mudahale-etme-uyarisi-1075115935.html
İran'dan Fransa'ya 'başka ülkelerin iç işlerine müdahale etme' uyarısı
İran'dan Fransa'ya 'başka ülkelerin iç işlerine müdahale etme' uyarısı
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan "Macron'a, başka ülkelerin meselelerine müdahale etmek yerine kendi ülkesinin durumuna odaklanması tavsiyesinde... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T19:12+0300
2023-09-01T19:12+0300
dünya
iran
ortadoğu
hüseyin emir abdullahiyan
hüseyin emir abdullahiyan
emmanuel macron
fransa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/03/1067785296_0:54:801:504_1920x0_80_0_0_21136845d4bad871eab5bb9c763e5cb3.jpg
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmek yerine kendi ülkesine odaklanması "tavsiyesinde" bulundu.Abdullahiyan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki 2 günlük ziyareti sonrası ülkesinin Beyrut Büyükelçiliği'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Lübnan'daki cumhurbaşkanı seçimi başta olmak üzere siyasi ve diğer sorunlarının çözüm adresinin yine Lübnan'ın kendisi olduğunu dile getiren Abdullahiyan "İran ve Suudi Arabistan'ın Lübnan'ın içişlerine müdahale etme gibi bir niyeti söz konusu değildir. Müdahaleyi doğru bulmadığımız gibi durumun daha da geriye gitmesine yol açabilir" ifadelerini kullandı.Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin ardından bölgede önemli olumlu gelişmelerin yaşanmasına vesile olduğunu söyleyen Abdullahiyan, "Bazı ülkeler açık veya hızlı bir şekilde diplomatik ilişkilerinin yeniden tesisi ve normalleşmesi konusunda bizimle diyalog içerisindeler" dedi.'Kendi ülkesinin durumuna odaklanması tavsiyesinde bulunuyorum'Gazetecilerin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Lübnan'daki cumhurbaşkanlığı seçimindeki krize müdahalesine" ilişkin sorusuna Abdullahiyan, "Macron'a, başka ülkelerin meselelerine müdahale etmek yerine kendi ülkesinin durumuna odaklanması tavsiyesinde bulunuyorum" yanıtını verdi.'Irak ve Suriye ortak sınırında yeniden askeri ve güvenlik havasının estirilmesine gerek yok'ABD'nin Irak ve Suriye sınırındaki bölgelere yönelik son dönemlerde gerçekleştirdiği askeri sevkiyatlara ilişkin soru üzerine Abdullahiyan, "Bölgedeki sınırlarımız, dost, ticari ve ekonomik sınırlar olarak kalmalıdır. Irak ve Suriye ortak sınırında yeniden askeri ve güvenlik havasının estirilmesine gerek yok" diye konuştu.'İsrail rejimi ile her türlü ilişkilerin normalleşmesini stratejik bir hata olarak görüyoruz'Eski Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un İsrailli mevkidaşı ile görüşmesinin ardından görevden alınmasına değinen Abdullahiyan, "Son günlerde dünya, Libya halkının nasıl Filistin'i mert bir şekilde savunduğuna tanıklık etti. Sahte İsrail rejimi ile her türlü ilişkilerin normalleşmesini stratejik bir hata olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
iran
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/03/1067785296_28:0:771:557_1920x0_80_0_0_5e646c7ce06798ced966ff1e8ea8fb9e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, ortadoğu, hüseyin emir abdullahiyan, hüseyin emir abdullahiyan, emmanuel macron, fransa
iran, ortadoğu, hüseyin emir abdullahiyan, hüseyin emir abdullahiyan, emmanuel macron, fransa

İran'dan Fransa'ya 'başka ülkelerin iç işlerine müdahale etme' uyarısı

19:12 01.09.2023
© İHA / AYNUR SENA ÇABUKİran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© İHA / AYNUR SENA ÇABUK
Abone olTelegram
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan "Macron'a, başka ülkelerin meselelerine müdahale etmek yerine kendi ülkesinin durumuna odaklanması tavsiyesinde bulunuyorum" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmek yerine kendi ülkesine odaklanması "tavsiyesinde" bulundu.
Abdullahiyan, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki 2 günlük ziyareti sonrası ülkesinin Beyrut Büyükelçiliği'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Lübnan'daki cumhurbaşkanı seçimi başta olmak üzere siyasi ve diğer sorunlarının çözüm adresinin yine Lübnan'ın kendisi olduğunu dile getiren Abdullahiyan "İran ve Suudi Arabistan'ın Lübnan'ın içişlerine müdahale etme gibi bir niyeti söz konusu değildir. Müdahaleyi doğru bulmadığımız gibi durumun daha da geriye gitmesine yol açabilir" ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin ardından bölgede önemli olumlu gelişmelerin yaşanmasına vesile olduğunu söyleyen Abdullahiyan, "Bazı ülkeler açık veya hızlı bir şekilde diplomatik ilişkilerinin yeniden tesisi ve normalleşmesi konusunda bizimle diyalog içerisindeler" dedi.

'Kendi ülkesinin durumuna odaklanması tavsiyesinde bulunuyorum'

Gazetecilerin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Lübnan'daki cumhurbaşkanlığı seçimindeki krize müdahalesine" ilişkin sorusuna Abdullahiyan, "Macron'a, başka ülkelerin meselelerine müdahale etmek yerine kendi ülkesinin durumuna odaklanması tavsiyesinde bulunuyorum" yanıtını verdi.

'Irak ve Suriye ortak sınırında yeniden askeri ve güvenlik havasının estirilmesine gerek yok'

ABD'nin Irak ve Suriye sınırındaki bölgelere yönelik son dönemlerde gerçekleştirdiği askeri sevkiyatlara ilişkin soru üzerine Abdullahiyan, "Bölgedeki sınırlarımız, dost, ticari ve ekonomik sınırlar olarak kalmalıdır. Irak ve Suriye ortak sınırında yeniden askeri ve güvenlik havasının estirilmesine gerek yok" diye konuştu.

'İsrail rejimi ile her türlü ilişkilerin normalleşmesini stratejik bir hata olarak görüyoruz'

Eski Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un İsrailli mevkidaşı ile görüşmesinin ardından görevden alınmasına değinen Abdullahiyan, "Son günlerde dünya, Libya halkının nasıl Filistin'i mert bir şekilde savunduğuna tanıklık etti. Sahte İsrail rejimi ile her türlü ilişkilerin normalleşmesini stratejik bir hata olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала