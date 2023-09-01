https://sputniknews.com.tr/20230901/iranda-emniyet-mudurunu-tasiyan-polis-helikopteri-irak-siniri-yakinlarinda-dustu-1075120367.html

İran'da emniyet müdürünü taşıyan polis helikopteri Irak sınırı yakınlarında düştü

İran'da emniyet müdürünü taşıyan polis helikopteri Irak sınırı yakınlarında düştü

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde bir polis helikopterinin düşmesi sonucu aralarında bir emniyet müdürünün de bulunduğu 5 polis yaralandı. Kirmanşah... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T22:24+0300

2023-09-01T22:24+0300

2023-09-01T23:38+0300

dünya

iran

kirmanşah

helikopter

emniyet

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İran devlet televizyonunun haberine göre, Kirmanşah Eyaleti Emniyet Müdürü Tuğgeneral Mehdi Hacıyan ve 4 güvenlik görevlisini taşıyan polis helikopteri, Irak sınırı yakınlarındaki Dalahu tepelerinde teknik arıza nedeniyle düştü.Kazada, Tuğgeneral Hacıyan'ın da aralarında olduğu 5 kişinin yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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iran, kirmanşah, helikopter, emniyet