https://sputniknews.com.tr/20230901/iranda-emniyet-mudurunu-tasiyan-polis-helikopteri-irak-siniri-yakinlarinda-dustu-1075120367.html
İran'da emniyet müdürünü taşıyan polis helikopteri Irak sınırı yakınlarında düştü
İran'da emniyet müdürünü taşıyan polis helikopteri Irak sınırı yakınlarında düştü
İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde bir polis helikopterinin düşmesi sonucu aralarında bir emniyet müdürünün de bulunduğu 5 polis yaralandı. Kirmanşah... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T22:24+0300
2023-09-01T22:24+0300
2023-09-01T23:38+0300
dünya
iran
kirmanşah
helikopter
emniyet
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İran devlet televizyonunun haberine göre, Kirmanşah Eyaleti Emniyet Müdürü Tuğgeneral Mehdi Hacıyan ve 4 güvenlik görevlisini taşıyan polis helikopteri, Irak sınırı yakınlarındaki Dalahu tepelerinde teknik arıza nedeniyle düştü.Kazada, Tuğgeneral Hacıyan'ın da aralarında olduğu 5 kişinin yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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iran, kirmanşah, helikopter, emniyet
iran, kirmanşah, helikopter, emniyet
İran'da emniyet müdürünü taşıyan polis helikopteri Irak sınırı yakınlarında düştü
22:24 01.09.2023 (güncellendi: 23:38 01.09.2023) Abone ol
İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde bir polis helikopterinin düşmesi sonucu aralarında bir emniyet müdürünün de bulunduğu 5 polis yaralandı. Kirmanşah Eyaleti Emniyet Müdürü Tuğgeneral Mehdi Hacıyan'ın da aralarında olduğu 5 polis yaralandı.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Kirmanşah Eyaleti Emniyet Müdürü Tuğgeneral Mehdi Hacıyan ve 4 güvenlik görevlisini taşıyan polis helikopteri, Irak sınırı yakınlarındaki Dalahu tepelerinde teknik arıza nedeniyle düştü.
Kazada, Tuğgeneral Hacıyan'ın da aralarında olduğu 5 kişinin yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.