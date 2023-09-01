https://sputniknews.com.tr/20230901/ilk-yerli-ve-milli-surucusuz-metro-araci-sefere-cikmaya-hazir-1075105265.html

İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı sefere çıkmaya hazır

İlk yerli ve milli sürücüsüz metro aracı sefere çıkmaya hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Sahili Hattı için özel olarak tasarlanan sürücüsüz metro aracının milli teknoloji vizyonunun... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T12:58+0300

2023-09-01T12:58+0300

2023-09-01T12:58+0300

türkiye

metro

gebze

gebze-darıca metro hattı

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

sürücüsüz araç

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Uraloğlu, Bozankaya AŞ'nin üretim alanında "Yerli ve Milli Sürücüsüz İlk Metro Aracının Teslim Töreni"ne katıldı.Uraloğlu, buradaki konuşmasında, Bakanlık olarak hayata geçirdikleri tüm projelerde yerlilik ve milliliği ön planda tuttuklarına dikkati çekerek, ülkenin geleceğini, yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka olmak üzere 3 ana başlık altında ele aldıklarını dile getirdi. Bakan Uraloğlu, "Gebze OSB-Darıca Sahili Hattı için özel olarak tasarlanan sürücüsüz metro aracımız da milli teknoloji vizyonumuzun en güzel örneklerinden ve ürünlerinden biri olmuştur." dedi.Uraloğlu, Bozankaya AŞ'nin, Türkiye'de raylı sistemler sektörünün gelişimine büyük katkı sağladığının altını çizerek, şunları kaydetti:Uraloğlu, her biri 4 araçtan oluşan ve 7 set halinde üretimleri tamamlanacak 28 araçlık ilk setin imalat ve fabrika testlerinin tamamlandığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:Metro araçlarında güncel teknoloji ve imkanlar kullanılarak, yolcu konforunu ve aracın verimliliğini artıran birçok yenilik kullanıldığına dikkati çeken Uraloğlu, çevre dostu tasarımla, enerji tüketiminin iyileştirildiğini, ergonomik yolcu tasarımı yapılarak ferah bir iç mekan oluşturulduğunu anlattı.Uraloğlu, gelişen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde bisiklet, scooter bağlama alanları ve şarj üniteleri gibi donanımların da eklendiğine işaret ederek, bakım ve işletme süreçleri de düşünülerek, az bakım gerektiren, kolay erişilebilen ekipman seçimleri yapıldığını söyledi.'TÜRASAŞ'ı Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline getirdik'Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda, Bakanlığın destekleri, ASELSAN'ın işbirliğiyle ilk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sisteminin kullanıldığını dile getiren Uraloğlu, burada edinilen deneyimlerle metro inşalarında yeni bir döneme girdiklerini anlattı.Uraloğlu, TÜRASAŞ'ı Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline getirdiklerinin altını çizerek, "Uluslararası standartlarda, yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri ve motorları, yolcu ve yük vagonları, tren kontrol yönetim sistemi gibi ana ve kritik ürünleri kendimiz üretiyoruz." dedi.'TEKNOFEST ile adeta bir teknoloji bayramı yaşanıyor'Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST hakkında da konuşan Uraloğlu şöyle devam etti:Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay da geliştirdikleri ve ihraç ettikleri ürünlerin ülkenin dışa bağımlılığını azalttığını belirterek, amaçlarının raylı sistemler sektöründe ülkeyi temsil ederken yurt içinde de hizmet vermek olduğunu anlattı.Açılış konuşmalarının ardından Bakan Uraloğlu, ilk yerli ve milli sürücüsüz metro aracını gezdi.

https://sputniknews.com.tr/20230825/istanbula-yeni-metro-hatti-geliyor-tarih-verildi-1074923844.html

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metro, gebze, gebze-darıca metro hattı, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, sürücüsüz araç