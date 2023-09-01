Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
© AAUEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonu grup aşaması kura çekimi yapıldı. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti.
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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın turnuvadaki muhtemel rakipleri de belli oldu. UEFA tarafından Monaco'da gerçekleştirilecek olan kura çekimi için canlı yayın bilgisi açıklandı. Peki, Konferans Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup etabının kura çekimi bugün yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekilecek kurayla belli olacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi bugün saat 15.30'da başlayacak. Kura çekimi TV8,5 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
Play-off turu ilk maçlarında Dinamo Kiev'i 3-2 yenen Beşiktaş ve Twente'yi 5-1 mağlup eden Fenerbahçe dün akşam oynanan rövanşlarda da rakiplerini eleyerek Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı.
Play-off turu ilk maçlarında Dinamo Kiev'i 3-2 yenen Beşiktaş ve Twente'yi 5-1 mağlup eden Fenerbahçe dün akşam oynanan rövanşlarda da rakiplerini eleyerek Avrupa Konferans Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı.
İşte UEFA Konferans Ligi'nde kura torbaları ve muhtemel rakipler:
1. TORBA: Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Lille, Ferençvaroş
2. TORBA: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt
3. TORBA: Beşiktaş, Genk, Zorya Luhansk, Astana, HJK Helsinki, Legia Varşova, Spartak Trnava, Olimpija Ljubljana
4. TORBA: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkan
1. TORBA: Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt, Dinamo Zagreb, Club Brugge, AZ Alkmaar, Gent, Lille, Ferençvaroş
2. TORBA: PAOK, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Plzen, Aston Villa, Ludogorets, Fiorentina, Bodo/Glimt
3. TORBA: Beşiktaş, Genk, Zorya Luhansk, Astana, HJK Helsinki, Legia Varşova, Spartak Trnava, Olimpija Ljubljana
4. TORBA: Zrinjski, Klaksvik, Aberdeen, Cukaricki, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkan
Konferans ligi formatı
Avrupa Konferans Ligi'nde takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.
Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.
Grup maçları ne zaman oynanacak?
Turnuvada da grup maçları, 21 Eylül'de başlayıp 14 Aralık'ta sona erecek.
Geçen sezon İngiltere temsilcisi West Ham United'ın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.
Geçen sezon İngiltere temsilcisi West Ham United'ın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs 2024'te Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Ayasofya Stadı'nda yapılacak.
30 Ağustos, 09:49