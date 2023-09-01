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Cumhurbaşkanı Erdoğan: TEKNOFEST benim adeta evladım gibidir
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Erdoğan: Hukuk devleti hepimizin kırmızı çizgisidir
Erdoğan: Hukuk devleti hepimizin kırmızı çizgisidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hukuk devleti hepimizin kırmızı çizgisidir" dedi. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T15:43+0300
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politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
adli yıl açılışı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'nda 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, adli yıl açılışı
recep tayyip erdoğan, ak parti, adli yıl açılışı

Erdoğan: Hukuk devleti hepimizin kırmızı çizgisidir

15:43 01.09.2023 (güncellendi: 16:32 01.09.2023)
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'nda 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'nda 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2023
© AA / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hukuk devleti hepimizin kırmızı çizgisidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanlığı'nda 2023-2024 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Milletimizin yargıdan beklentisi adil kararın makul sürede verilmesidir.
Hukuk devleti hepimizin kırmızı çizgisidir. Yargıya olan güveni artırarak toplumdan gelen serzenişlerin önünde geçmek hepimizin görevidir.
Hataları asgariye indirecek ve temyiz mahkemelerindeki yığılmayı engelleyecek bölge adliye ve idare mahkemelerini devreye aldık.
Eline mikrofon ya da klavye alanın mahkeme kararını yorumlaması doğru değil. Bu tür şımarıklıklar sisteme yapılmış bir haksızlık ve saygısızlıktır. Günümüzde sayıları giderek artan sosyal medya mahkemelerini toplumun birliği, dirliği, huzuru, iç barışı açısından büyük tehdit ve tehlike olarak görüyoruz.
UYAP sistemini yapay zeka destekli şekilde geliştireceğiz.
Meclis'in açılışıyla birlikte Türk demokrasisini yeni bir anayasaya kavuşturmak için girişimlerimizi tekrar başlatacağız. Siyasi partiler, yüksek mahkemeler, üniversiteler, devlet kurumları, barolar ve milletimizin her ferdini sürece katkı vermeye davet ediyorum.
85 milyonun tamamının sahipleneceği ve 'İşte benim anayasam' diyerek baş tacı edeceği bir metni, artık milletin takdirine sunmamız gerekiyor.
Vaadimiz birinci sınıf demokrasi, ekonomi ve özgürlüklerin tamamlayıcısı, birinci sınıf anayasa olacaktır. Türkiye Yüzyılı böyle bir anayasayla güçlenecek. 2011'den beri bir hayalimiz var. Bu hayal, Türkiye'yi darbe Anayasasından kurtararak yarını kucaklayan, Türkiye Yüzyılına yakışır anayasaya kavuşturmaktır.
Avukatların mahkeme faaliyetine katkısının artırılmasında fayda görüyoruz. Belli davalar için avukat tutma zorunluluğu üzerinde hep birlikte çalışabiliriz
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