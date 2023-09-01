Erdoğan: Hukuk devleti hepimizin kırmızı çizgisidir

Milletimizin yargıdan beklentisi adil kararın makul sürede verilmesidir. Milletimizin yargıdan beklentisi adil kararın makul sürede verilmesidir.

Hukuk devleti hepimizin kırmızı çizgisidir. Yargıya olan güveni artırarak toplumdan gelen serzenişlerin önünde geçmek hepimizin görevidir. Hukuk devleti hepimizin kırmızı çizgisidir. Yargıya olan güveni artırarak toplumdan gelen serzenişlerin önünde geçmek hepimizin görevidir.

Hataları asgariye indirecek ve temyiz mahkemelerindeki yığılmayı engelleyecek bölge adliye ve idare mahkemelerini devreye aldık. Hataları asgariye indirecek ve temyiz mahkemelerindeki yığılmayı engelleyecek bölge adliye ve idare mahkemelerini devreye aldık.

Eline mikrofon ya da klavye alanın mahkeme kararını yorumlaması doğru değil. Bu tür şımarıklıklar sisteme yapılmış bir haksızlık ve saygısızlıktır. Günümüzde sayıları giderek artan sosyal medya mahkemelerini toplumun birliği, dirliği, huzuru, iç barışı açısından büyük tehdit ve tehlike olarak görüyoruz. Eline mikrofon ya da klavye alanın mahkeme kararını yorumlaması doğru değil. Bu tür şımarıklıklar sisteme yapılmış bir haksızlık ve saygısızlıktır. Günümüzde sayıları giderek artan sosyal medya mahkemelerini toplumun birliği, dirliği, huzuru, iç barışı açısından büyük tehdit ve tehlike olarak görüyoruz.

UYAP sistemini yapay zeka destekli şekilde geliştireceğiz. UYAP sistemini yapay zeka destekli şekilde geliştireceğiz.

Meclis'in açılışıyla birlikte Türk demokrasisini yeni bir anayasaya kavuşturmak için girişimlerimizi tekrar başlatacağız. Siyasi partiler, yüksek mahkemeler, üniversiteler, devlet kurumları, barolar ve milletimizin her ferdini sürece katkı vermeye davet ediyorum. Meclis'in açılışıyla birlikte Türk demokrasisini yeni bir anayasaya kavuşturmak için girişimlerimizi tekrar başlatacağız. Siyasi partiler, yüksek mahkemeler, üniversiteler, devlet kurumları, barolar ve milletimizin her ferdini sürece katkı vermeye davet ediyorum.

85 milyonun tamamının sahipleneceği ve 'İşte benim anayasam' diyerek baş tacı edeceği bir metni, artık milletin takdirine sunmamız gerekiyor. 85 milyonun tamamının sahipleneceği ve 'İşte benim anayasam' diyerek baş tacı edeceği bir metni, artık milletin takdirine sunmamız gerekiyor.

Vaadimiz birinci sınıf demokrasi, ekonomi ve özgürlüklerin tamamlayıcısı, birinci sınıf anayasa olacaktır. Türkiye Yüzyılı böyle bir anayasayla güçlenecek. 2011'den beri bir hayalimiz var. Bu hayal, Türkiye'yi darbe Anayasasından kurtararak yarını kucaklayan, Türkiye Yüzyılına yakışır anayasaya kavuşturmaktır. Vaadimiz birinci sınıf demokrasi, ekonomi ve özgürlüklerin tamamlayıcısı, birinci sınıf anayasa olacaktır. Türkiye Yüzyılı böyle bir anayasayla güçlenecek. 2011'den beri bir hayalimiz var. Bu hayal, Türkiye'yi darbe Anayasasından kurtararak yarını kucaklayan, Türkiye Yüzyılına yakışır anayasaya kavuşturmaktır.