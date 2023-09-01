https://sputniknews.com.tr/20230901/elazigda-silahli-kavga-ambulansta-mudahale-edilirken-olduruldu-1075119837.html
Elazığ'da silahlı kavga: Ambulansta müdahale edilirken öldürüldü
Elazığ'da silahlı kavga: Ambulansta müdahale edilirken öldürüldü
Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birine sağlık ekibince ambulansta yapılan müdahale... 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T21:30+0300
2023-09-01T21:30+0300
2023-09-01T21:30+0300
türkiye
elazığ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/01/1075119680_0:1:3412:1920_1920x0_80_0_0_22173a814c23eb08c7d178691f091e0d.jpg
Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak'taki bir iş yerinin önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Kavgada, 1 kişi olay yerinde öldü, 2 kişi ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kavganın devam ettiği esnada olay yerine ulaşan ilk sağlık ekibi yaralılardan birini ambulansa aldı.Ambulanstaki yaralıya kalp masajı yapılmaya başlandığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin yeniden ateş açması sonucu yaralı hayatını kaybetti.Olayda yaralanan diğer kişi sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
türkiye
elazığ
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/01/1075119680_426:0:2986:1920_1920x0_80_0_0_450e93d6794a9bccf995172e51f50c9a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
elazığ
Elazığ'da silahlı kavga: Ambulansta müdahale edilirken öldürüldü
Abone ol
Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birine sağlık ekibince ambulansta yapılan müdahale sırasında yeniden ateş açıldığı belirtildi.
Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.
Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak'taki bir iş yerinin önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, 1 kişi olay yerinde öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavganın devam ettiği esnada olay yerine ulaşan ilk sağlık ekibi yaralılardan birini ambulansa aldı.
Ambulanstaki yaralıya kalp masajı yapılmaya başlandığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin yeniden ateş açması sonucu yaralı hayatını kaybetti.
Olayda yaralanan diğer kişi sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.