https://sputniknews.com.tr/20230901/elazigda-silahli-kavga-ambulansta-mudahale-edilirken-olduruldu-1075119837.html

Elazığ'da silahlı kavga: Ambulansta müdahale edilirken öldürüldü

Elazığ'da silahlı kavga: Ambulansta müdahale edilirken öldürüldü

Elazığ’da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden birine sağlık ekibince ambulansta yapılan müdahale... 01.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-01T21:30+0300

2023-09-01T21:30+0300

2023-09-01T21:30+0300

türkiye

elazığ

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Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.Doğukent Mahallesi Onbaşı Sokak'taki bir iş yerinin önünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.Kavgada, 1 kişi olay yerinde öldü, 2 kişi ağır yaralandı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kavganın devam ettiği esnada olay yerine ulaşan ilk sağlık ekibi yaralılardan birini ambulansa aldı.Ambulanstaki yaralıya kalp masajı yapılmaya başlandığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin yeniden ateş açması sonucu yaralı hayatını kaybetti.Olayda yaralanan diğer kişi sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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